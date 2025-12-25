Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che per Marcello Barbieri arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulle menzogne che gli sono state raccontate dalla sua ex Adelaide.

Il giovane ragazzo verrà a conoscenza del piano diabolico che ha architettato e messo in piedi la donna nel corso dell'ultimo periodo per cercare di tenerlo stretto a se e avrà una durissima reazione.

Intanto Odile, riceverà una sorpresa speciale da parte di Ettore: una proposta di matrimonio ufficiale a tutti gli effetti che finirà per lasciarlo spiazzato e senza parole.

Marcello incastra l'ex e si vendica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Il piano di Adelaide per cercare di circuire Marcello e trattenerlo a se con tutte le sue forze, proseguirà senza sosta nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione previsti fino al 9 gennaio 2026.

Adelaide crederà così di avere il potere di poter giostrare a suo piacimento l'ex fidanzato ma, ben presto, si ritroverà a fare i conti con una amara sorpresa: Marcello, infatti, scoprirà tutta la verità sul piano diabolico messo in piedi dalla contessa e non la prenderà per niente bene.

La reazione di Barbieri sarà durissima e finirà così per avere un acceso scontro con la contessa, intenzionato a chiudere ogni tipo di rapporto.

Marcello incastrerà così la sua ex e sarà pronto a vendicarsi: Adelaide, però, non avrà intenzione di dargliela per vinta e studierà un nuovo piano diabolico per fargliela pagare.

Odile pronta per il matrimonio con Ettore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 5 al 9 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Odile riceverà una sorpresa speciale da parte del suo fidanzato Ettore.

Dopo essere rientrato a Milano, Ettore si renderà conto di non poter perdere ulteriore tempo prezioso con la sua fidanzata e così le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Una proposta di nozze ufficiale che lascerà senza parole Odile, la quale però si dirà pronta a compiere questo grande passo verso l'altare.

Tra Odile e Matteo stava nascendo l'amore negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap, tra Odile e Matteo stava nascendo un feeling speciale, al punto che il giovane Portelli aveva scelto di dichiararsi alla figlia della contessa.

Il ritorno inatteso dell'ex di Odile, però, finì per scompigliare tutto: la ragazza tornò sui suoi passi e scelse di darsi una seconda chance con l'ex, al punto che Matteo fece un passo indietro e accettò di mettere da parte i suoi sentimenti, provando a dimenticare definitivamente questa travagliata relazione.