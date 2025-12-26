Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 7 gennaio rivelano che tra Rosa e Marcello si riaccenderà lo scontro e ancora una volta il motivo sarà legato alla contessa Adelaide.

Intanto Odile, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio ufficiale da parte di Ettore, metterà al corrente i suoi familiari della decisione che ha preso: intende pronunciare il fatidico sì sull'altare.

Rosa su tutte le furie con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 gennaio

Tra Marcello e Rosa ci saranno dei nuovi momenti di tensione nel corso della puntata che sarà trasmessa il 7 gennaio.

Tutto comincerà nel momento in cui Adelaide troverà un nuovo modo per circuire il suo ex Marcello e cercherà di convincerlo ad accettare uno dei suoi roseti.

Una donazione che metterà in difficoltà Marcello, tanto da sentire il bisogno di confidarsi con Rosa e metterla al corrente del regalo che vuole fargli la contessa.

La reazione di Rosa, però, non sarà delle migliori: la giornalista andrà su tutte le furie con Marcello, perché vorrebbe che interrompesse ogni rapporto con Adelaide.

Adelaide crea tensioni tra Rosa e Marcello, Odile pronta per il fatidico sì

Rosa, infatti, chiederà a Marcello di mettere un punto a questo rapporto con la sua ex, così da non dover portarlo avanti ancora a lungo, dato il riavvicinamento che c'è stato di recente.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 gennaio, inoltre, rivelano che per Odile arriverà la fatidica proposta di nozze ufficiale da parte di Ettore.

Un gesto che renderà felicissima la ragazza, pronta a mettere al corrente i suoi familiari con l'annuncio del suo imminente matrimonio.

La reazione di Umberto Guarnieri, però, non sarà delle migliori: il commendatore avrà non pochi dubbi su queste nozze "lampo" della figlia segreta e apparirà alquanto reticente e preoccupato.

Adelaide aveva confessato la verità a Umberto su Odile

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore era stata Adelaide a confessare tutta la verità a Umberto in merito alla paternità della giovane Odile.

La contessa, trovandosi alle prese con un grave problema di salute che avrebbe potuto compromettere la sua vita, scelse di informare Umberto del fatto che Odile era il frutto di una delle loro notti di passione vissute un po' di anni prima.

Una rivelazione spiazzante e del tutto sconvolgente per Umberto che, in un primo momento, avrebbe voluto mettere subito al corrente Odile di questa importante verità salvo poi accettare le condizioni della contessa Adelaide, facendo un passo indietro, tanto da rimandare il momento della confessione a data da destinarsi.