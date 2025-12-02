Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre rivelano che Adelaide verrà ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver tentato di togliersi la vita.
I medici saranno impegnati a salvarle la vita e la notizia del suo gesto estremo coglierà alla sprovvista Marcello, il quale deciderà di presentarsi in ospedale per farle visita.
Tra Adelaide e il suo ex ci sarà un nuovo confronto, mentre Mario chiederà a Caterina di diventare sua moglie.
La contessa Adelaide finisce in ospedale nei prossimi episodi de Il Paradiso 10
Adelaide proverà a togliersi la vita nel corso dei prossimi episodi della decima stagione della soap pomeridiana di Rai 1.
La notizia dell'imminente matrimonio tra Marcello e Rosa lascerà sconvolta la donna, al punto che tenterà di togliersi la vita.
Per fortuna, il peggio verrà evitato dopo il ricovero in ospedale, dove Adelaide verrà tenuta strettamente sotto controllo dal personale medico e anche dai suoi stessi familiari.
Marcello, appresa la notizia del folle gesto della sua ex compagna, deciderà di intervenire e chiederà di poterla vedere.
Adelaide si salva e rivede Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre 2025 rivelano che Marcello si presenterà in ospedale dalla contessa, la quale sarà ben lieta di ascoltarlo.
Tra i due ci sarà un nuovo confronto, al termine del quale Marcello prenderà una decisione importante sul suo futuro: posticipare la data delle nozze con la fidanzata Rosa Camilli, la quale accetterà la decisione del compagno senza esitazione.
Intanto Mario, dopo essere rientrato a Milano, finirà per sorprendere la sua fidanzata Caterina con una proposta di matrimonio.
L'iniziativa lascerà senza parole anche Fulvio Rinaldi, il quale deciderà di parlarne e sfogarsi con i coniugi Puglisi, ammettendo i suoi dubbi su questa scelta così affrettata da parte di Mario.
Cambia l'orario di messa in onda de Il Paradiso delle signore
In attesa di questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, a partire dal 1° dicembre la soap ha cambiato ufficialmente orario di messa in onda.
I nuovi episodi sono slittati alle 16:15, subito dopo l'appuntamento con il Tg1 del pomeriggio e il Meteo, anticipati rispetto alla precedente programmazione.
La soap andrà così a trainare direttamente l'appuntamento con il talk show La vita in diretta condotto da Alberto Matano, previsto sempre a partire dalle 17:05 alle 18:40 circa.