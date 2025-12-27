Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nel corso dei prossimi episodi di gennaio la contessa Adelaide si mostrerà disposta a tutto pur di distruggere la reputazione del suo ex Marcello Barbieri.

Adelaide si mostrerà disposta a tutto pur di andare fino in fondo per cercare di incastrare il suo ex compagno e in tal modo rovinare la sua nuova favola d'amore al fianco di Rosa Camilli, con la quale sembrerebbe essere intenzionato a convolare a nozze al più presto, senza perdere ulteriore tempo prezioso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: la resa dei conti tra Marcello e Adelaide

I colpi di scena non mancheranno nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore che tornerà in onda da lunedì 5 gennaio in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che Adelaide continuerà a mostrarsi sul piede di guerra nei confronti del suo ex fidanzato Marcello e non avrà alcuna intenzione di fargli sconti dopo che l'ha lasciata a pochi giorni dal loro fatidico sì sull'altare.

Adelaide si mostrerà spietata e pronta a tutto pur di poter distruggere per sempre la reputazione di Marcello e in tal modo creargli terra bruciata intorno, così da compromettere il suo futuro professionale e anche quello sentimentale al fianco della giovane Rosa Camilli.

Adelaide vuole distruggere Marcello per sempre nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marcello scoprirà le menzogne di Adelaide e tutto il piano diabolico che aveva architettato per cercare di tenerlo quanto più possibile lontano da Rosa Camilli.

La reazione del ragazzo non sarà delle migliori e si mostrerà su tutte le furie: tra i due nascerà un accesissimo scontro che finirà per acuire ancora di più la sete di vendetta della contessa Adelaide nei confronti del suo ex compagno.

Adelaide, infatti, arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e del tutto inaspettato nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti da gennaio in poi su Rai 1, di cui però non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma sicuramente finirà per avere delle amare conseguenze su Marcello.

Marcello aveva lasciato la contessa poco prima del sì sull'altare

Negli episodi precedenti della soap, Marcello aveva confessato ad Adelaide di non essere più certo dei suoi sentimenti a pochi giorni ormai dalle nozze.

Da qui la scelta del ragazzo di mandare all'aria quel progetto di vita fatto insieme in precedenza, lasciando spiazzata la contessa.

In un primo momento Adelaide si ritrovò catapultata nel vortice della disperazione e della depressione, salvo poi rinsavire e riprendersi.