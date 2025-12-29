Le anticipazioni di gennaio de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Adelaide diventerà sempre più pericolosa e aggressiva nei confronti del suo ex Marcello, verso il quale continuerà a nutrire una forte sete di vendetta.

E, proprio Marcello Barbieri, si ritroverà a rischiare grosso dopo che la sua ex finirà per mettere in atto l'ennesimo piano vendicativo con il quale arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e decisamente grave, che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate.

Adelaide diventa pericolosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore di gennaio

La contessa non avrà intenzione di deporre l'ascia da guerra nei confronti del suo ex Marcello: il suo obiettivo continuerà a essere quello di fargliela pagare per tutto il male che le ha fatto e per averla lasciata a pochi giorni dal fatidico matrimonio che avevano prefissato.

Adelaide quindi, continuerà a prendersi gioco di Marcello e cercherà di comprarlo facendogli dei regali importanti, tra cui uno dei suoi roseti.

Questa volta, però, sarà Rosa a far aprire gli occhi al suo fidanzato chiedendogli di prendere le distanze dalla sua ex fidanzata e chiudere definitivamente questo rapporto.

Marcello Barbieri rischia grosso nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

La furia di Adelaide raggiungerà delle vette altissime nel momento in cui Marcello scoprirà di essere stato raggirato e preso in giro dalla sua ex fidanzata e non avrà alcuna intenzione di perdonarla.

La contessa diventerà estremamente pericolosa e aggressiva: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di gennaio rivelano che metterà a punto l'ennesimo piano diabolico per rovinare la sua vita al suo ex.

Marcello, questa volta, si ritroverà a rischiare grosso: il ragazzo sarà vittima della furia della sua ex e finirà in serio pericolo, dato che Adelaide arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e del tutto inaspettato.

Matteo aveva provato a far ragionare suo fratello Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1, Marcello aveva dimostrato tutto il suo affetto nei confronti di Adelaide, al punto da correre da lei dopo aver ricevuto un biglietto misterioso che sembrava far alludere a un possibile gesto estremo da parte della donna.

Barbieri, senza pensarci su due volte, scelse di lasciare da sola Rosa Camilli per qualche giorno e correre a Saint. Moritz, convinto di dover salvare la vita alla sua ex compagna di vita.

Un gesto che non piacque per nulla a suo fratello Matteo che, fin dal primo momento, si rese conto del fatto che Adelaide stesse soltanto affabulando Marcello e pregò il ragazzo affinché aprisse gli occhi e si svegliasse.