Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma a gennaio su Rai 1 rivelano che Adelaide si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti di Marcello e Rosa, intenzionata a portare avanti il suo piano vendicativo in primis contro l'ex fidanzato che l'ha mollata a pochi giorni dalle nozze.

Situazione complicata anche per Umberto Guarnieri che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, dovrà fare i conti con la pesante accusa di omicidio e per lui comincerà un periodo drastico e decisamente difficile della sua vita.

La vendetta di Adelaide

La vendetta di Adelaide verrà portata avanti nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda durante il mese di gennaio in prima visione assoluta.

La contessa non avrà intenzione di indietreggiare in merito alla sua dura presa di posizione nei confronti di Marcello e Rosa, amareggiata ancora dal fatto di essere stata lasciata di punto in bianco a pochi giorni dal fatidico matrimonio.

Adelaide, quindi, continuerà a giocare sporco alle spalle di Marcello Barbieri e della sua compagna, finendo per diventare sempre più pericolosa.

I colpi di scena non mancheranno e, come svelato dalla stessa Vanessa Gravina in una recente intervista, ci sarà anche un arresto che causerà un vero e proprio terremoto all'interno delle trame della soap opera del 2026.

Umberto Guarnieri nei guai

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che anche Umberto Guarnieri si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più bui e difficili della sua vita.

Il commendatore, infatti, dovrà fare i conti con l'accusa infamante di chi gli punterà il dito contro come se fosse un assassino.

Umberto verrà tacciato di omicidio con tanto di cartelloni che appariranno in giro per la città di Milano e nei pressi del Paradiso e della Galleria Milano Moda, creando grande imbarazzo per il commendatore e i suoi familiari.

Per quale motivo Umberto si ritroverà nei guai? Al momento le trame non svelano ulteriori dettagli, ma non è escluso che il motivo possa essere legato alla sua ex Adelaide, di cui è ancora profondamente innamorato.

Sempre buoni ascolti per Il Paradiso delle signore 10

In attesa di questi episodi del nuovo anno, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a registrare buoni ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap opera con Vanessa Gravina viaggia su una media del 18% di share e circa 1,7 milioni di spettatori, ai quali vanno aggiunti coloro che la rivedono in streaming online su Rai Play e anche i 300 mila spettatori che ogni sabato seguono la maratona delle repliche della soap sul canale free Rai Premium.