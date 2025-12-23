Le anticipazioni di gennaio de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che tra Rosa e Marcello ci saranno dei momenti di alta tensione.

I due si ritroveranno ai ferri corti dopo l'ennesimo tentativo da parte della contessa Adelaide di provare a intromettersi all'interno della coppia, cercando così di portare zizzania.

Questa volta, però, Rosa non avrà intenzione di stare in silenzio e finirà per perdere le staffe ni confronti del suo fidanzato.

Adelaide si prende gioco di Rosa e Marcello nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore di gennaio

I nuovi episodi della soap opera previsti da gennaio vedranno Marcello e Adelaide ancora al centro dell'attenzione, complice il tentativo della contessa di provare a raggirare il suo ex fidanzato e fargliela pagare per tutto il male che le ha causato dopo la fine della loro relazione.

Adelaide fingerà così di essere cambiata e di essere diventata buona e clemente nei confronti di Marcello ma, il suo unico scopo, sarà quello di rendergli la vita impossibile e soprattutto causare la fine della sua relazione con Rosa Camilli, così da portarli a una rottura definitiva.

Rosa perde il controllo con il fidanzato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di gennaio

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Adelaide convocherà Marcello a Villa Guarnieri perché ha un importante annuncio da fargli: la contessa, infatti, intende donargli uno dei suoi roseti, come regalo per esserle stato d'aiuto in questo momento difficile della sua vita, in cui ha cercato anche di farla finita per sempre.

Marcello si troverà in difficoltà e, prima di accettare il regalo, deciderà di parlarne con la sua fidanzata Rosa Camilli, che non la prenderà affatto bene.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di gennaio rivelano che Rosa si mostrerà su tutte le furie e finirà per perdere il controllo nei confronti del suo fidanzato, sostenendo che avrebbe dovuto chiudere per sempre questo capitolo della sua vita con Adelaide e non continuare ad alimentarlo.

Tra i due, quindi, si verrà a creare l'ennesima frattura per la gioia della contessa Adelaide che sarà pronta a metterli sempre più in difficoltà.

Adelaide aveva fatto allarmare il suo ex Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap, Adelaide aveva già cercato di attirare l'attenzione di Marcello facendogli credere di essere nuovamente intenzionata a farla finita.

Preoccupato da quelle che potevano essere le conseguenze di quella lettera di Adelaide, Marcello scelse di lasciare Milano in fretta e furia per recarsi a Saint. Moritz e stare al fianco della donna, lasciando da sola la sua compagna Rosa Camilli, che non la prese bene.