Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 29 dicembre al 2 gennaio 2026.
L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà delle modifiche importanti, dovute alla scelta di sospendere gli episodi inediti per una settimana.
La Rai ha preferito non mandare in onda la serie in una delle settimane cruciali del periodo natalizio, evitando così che gli spettatori potessero perdersi i vari colpi di scena inerenti i protagonisti del grande magazzino milanese.
Cambio palinsesto Il Paradiso delle signore 29 dicembre-2 gennaio: la soap sospesa al pomeriggio
Il nuovo palinsesto de Il Paradiso delle signore prevede un lungo stop per la soap opera nella settimana che va dal 29 dicembre al 2 gennaio.
In un primo momento la soap sarebbe dovuta andare in onda nei primi tre giorni della settimana ma, alla fine, si è optato per uno stop di una settimana, così da non scuotere più di tanto le abitudini degli spettatori da casa che tutti i giorni seguono con passione le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso d'Italia.
In quella settimana, al posto della soap, andranno in onda degli speciali del talk show La volta buona, che si allungherà fino alle 16:40 circa.
Quando ritorna in onda Il Paradiso delle signore dopo la pausa natalizia su Rai 1
Il ritorno de Il Paradiso delle signore, dopo la pausa natalizia, è in programma a partire da lunedì 5 gennaio 2026, quando riprenderà la consueta messa in onda nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17.
Da quel momento in poi comincerà la lunga cavalcata della serie italiana prodotta da Aurora Tv fino al gran finale di questa decima stagione che, in un primo momento, ha fatto fatica a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio, registrando ascolti al di sotto delle aspettative in daytime.
Ci sarà l'arresto di un volto noto nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda da gennaio in poi su Rai 1, rivelano che la soap si tingerà di giallo e di mistero.
Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della contessa Adelaide, la quale continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti di Marcello e Rosa, finendo però di aver perdonato il suo ex fidanzato.
La contessa diventerà cattiva e spietata nei confronti di Marcello, tanto che uno dei volti protagonisti di questa intricata vicenda, finirà in carcere e dovrà scontare la sua pena dietro le sbarre.
Il motivo? Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma non si esclude che Marcello o Rosa possano ritrovarsi in serio pericolo di vita.