Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nella settimana che va dal 22 al 26 dicembre 2025. L'appuntamento con la serie di Rai 1 che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Masotti subirà delle variazioni in occasione della settimana natalizia.

Le nuove puntate, infatti, non saranno trasmesse per ben tre giorni di fila così da evitare che gli spettatori da casa possano perdersi episodi clou nel bel mezzo delle festività natalizie.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 22-26 dicembre: la soap si ferma per Natale

Anche quest'anno la Rai cambierà la programmazione pomeridiana della rete ammiraglia in occasione del periodo natalizio e a farne le spese sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10.

Le nuove puntate in prima visione assoluta sono previste soltanto nelle giornate del 22 e 23 dicembre alle ore 16:10, mentre il 24, 25 e 26 dicembre non ci sarà spazio per gli episodi inediti.

La soap opera di Rai 1 quindi osserverà una pausa di tre giorni, riprendendo la sua regolare programmazione a partire da lunedì 29 dicembre con gli episodi inediti di questa decima stagione che, inizialmente, ha fatto fatica a decollare dal punto di vista degli ascolti.

Cominciano a crescere gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Dopo il cambio programmazione, con lo slittamento alle ore 16:10 subito dopo l'appuntamento pomeridiano con il Tg1 e il Meteo, gli ascolti sono cominciati a salire.

La media delle ultime puntate si è stabilizzata sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori su Rai 1 pari a uno share compreso tra il 18 e il 19%, con picchi che hanno raggiunto anche il 21% durante la messa in onda in prima visione.

Numeri nettamente superiori a quelli registrati nelle settimane precedenti, quando la serie con Vanessa Gravina aveva toccato il record negativo di appena 1,3 milioni di spettatori pari al 15% di share.

Marcello Barbieri corre dalla sua ex Adelaide nei prossimi episodi previsti a dicembre su Rai 1

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda verso fine dicembre su Rai 1 rivelano che Marcello riceverà un biglietto misterioso da parte della contessa Adelaide, contenente delle frasi criptiche che finiranno per allarmarlo profondamente.

Dopo la partenza della donna per St. Moritz, Marcello inizierà a temere che possa commettere nuovamente dei gesti estremi, dopo che aveva già tentato di togliersi la vita.

A quel punto, contrariamente a quanto gli consiglierà suo fratello Matteo Portelli, Marcello deciderà di partire subito e mettersi sulle tracce della sua ex, per evitare che possa commettere nuovi gesti estremi e pericolosi.