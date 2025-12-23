Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano di Rai 1 durante il periodo delle festività natalizie.

L'appuntamento con la soap che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà un lungo stop dovuto alla scelta di non sprecare episodi in un periodo dell'anno in cui si assiste a un calo della platea televisiva in occasione del Natale.

Di conseguenza, le vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese, si fermeranno a partire dal 24 dicembre per poi riprendere direttamente a gennaio.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10: la soap si ferma dal 24 dicembre

Per Il Paradiso delle signore 10 comincia la pausa natalizia nella fascia pomeridiana di Rai 1: martedì 23 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del 2025 in prima visione assoluta, come sempre nello slot orario delle 16:10.

Dal 24 dicembre in poi, invece, la messa in onda della serie italiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Pietro Masotti, sarà sospesa dal palinsesto del primo pomeriggio tv.

Una scelta dettata dalla volontà di non trasmettere episodi salienti nel periodo natalizio: a differenza di quanto accadrà con Un posto al sole, la soap di Rai 1 osserverà così un lungo periodo di stop in daytime.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

I nuovi episodi, infatti, saranno sospesi anche nella settimana che va dal 29 al 2 gennaio 2026: al loro posto, in daytime, andranno in onda degli speciali della trasmissione La volta buona.

La messa in onda degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 10, invece, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 5 gennaio alle 16:10.

Da quel momento in poi non ci saranno più ulteriori stop per la soap opera che proseguirà la sua regolare messa in onda fino ai primi di maggio, quando poi ci sarà il gran finale di questa decima stagione.

Marcello nel mirino della contessa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi che andranno in onda nel corso del mese di gennaio su Rai 1 rivelano che Adelaide continuerà a mostrarsi spietata e senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello Barbieri.

La contessa non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro, ne tantomeno di darla vinta al suo ex, pronto ormai a convolare a nozze con Rosa Camilli.

Marcello, quindi, si ritroverà nel mirino della donna e finirà per vivere una situazione di grande pericolo che potrebbe avere delle conseguenze disastrose e inaspettate nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, che sta viaggiando su una media quotidiana di circa 1,7 milioni di spettatori con il 18% di share.