Piccola ma significativa novità nel palinsesto pomeridiano di Rai 1. A partire da oggi, lunedì 1 dicembre, Il Paradiso delle signore non andrà più in onda alle 16:00, bensì alle 16:10. La variazione è dovuta alla nuova organizzazione della fascia oraria: dalle 16:00 alle 16:05 sarà trasmesso il TG1, mentre dalle 16:05 alle 16:10 andrà in onda uno spazio dedicato a Che tempo che fa. Solo dopo questi appuntamenti, alle 16:10, i telespettatori potranno ritrovare i protagonisti della soap più amata del pomeriggio, ambientata nel dicembre del 1966.

Il Paradiso delle signore posticipa la messa in onda dal 1° dicembre

La decisione di spostare Il Paradiso delle signore dalle 16:00 alle 16:10 non è soltanto un dettaglio tecnico, ma rappresenta un piccolo riassetto della programmazione pomeridiana di Rai 1. La rete ha scelto di dare spazio a due appuntamenti di grande richiamo: il TG1, che garantirà un aggiornamento rapido e puntuale sulle notizie principali della giornata, e un breve segmento dedicato a Che tempo che fa. Solo dopo questi spazi, i telespettatori potranno immergersi nelle vicende ambientate negli anni '60, ritrovando i personaggi e le storie che hanno reso la soap un appuntamento fisso. La variazione, seppur di soli dieci minuti, sottolinea l’attenzione della Rai nel bilanciare informazione e fiction, offrendo un pomeriggio più dinamico e scandito da appuntamenti diversi ma complementari.

Il Paradiso delle signore non verrà trasmesso l'8 dicembre

Oltre alla variazione di orario, i fan de Il Paradiso delle signore dovranno fare i conti con un’ulteriore modifica al palinsesto. In occasione della Festa dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, la soap non verrà trasmessa su Rai 1. La rete, come da tradizione, dedicherà spazio a speciali e programmi legati alla ricorrenza, lasciando quindi un giorno di pausa alle vicende ambientate nel dicembre del 1966. I telespettatori dovranno attendere la puntata successiva per scoprire gli sviluppi delle storie dei protagonisti, che torneranno regolarmente in onda dal giorno seguente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Rosa hanno pianificato un viaggio a Sanremo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo e la ragazza ha accettato di diventare la signora Barbieri. Intanto, i due fidanzati hanno iniziato a organizzare il loro imminente matrimonio, procedendo con le pubblicazioni e scegliendo i testimoni delle nozze. La coppia ha deciso di affidare questo ruolo a Salvatore ed Elvira, amici che li accompagneranno durante la loro unione. Per condividere la bella notizia, Marcello e Rosa hanno pianificato un fine settimana a Sanremo, dove intendono annunciarla ai coniugi Amato. Nel frattempo, Barbieri ha sorpreso la futura sposa scegliendo il Marocco come destinazione per il loro viaggio di nozze.