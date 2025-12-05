Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un imminente matrimonio destinato a creare non pochi turbamenti tra due ex fidanzati. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Roberto scoprirà, grazie alla confidenza di Fulvio, che Mario e Caterina si sposeranno a breve, provocando disagio in Oradei per la situazione. Intanto, Marcello correrà a St. Moritz da Adelaide, mentre Umberto sentirà la mancanza della contessa.

Fulvio confessa a Roberto che Mario e Caterina stanno per sposarsi

Dopo che Mario chiederà la mano a Caterina donandole l’anello, Fulvio inizierà a svelare ai suoi amici e conoscenti la bella notizia.

Il signor Rinaldi approfitterà dell’occasione per rivelare a Roberto la proposta di matrimonio che Oradei ha fatto a sua figlia. Tale confidenza provocherà in Oradei un certo disagio, poiché è bene ricordare che il dottor Landi è il suo ex fidanzato, con il quale ha convissuto fino a pochi mesi prima. Intanto, a Villa Guarnieri si sentirà fortemente la mancanza di Adelaide e il primo fra tutti a soffrirne sarà Umberto, che si sentirà perso senza la contessa. Enrico cercherà allora di consolare suo suocero, suggerendogli di guardare al futuro.

Matteo teme per l'incolumità di Marcello

Nel frattempo, Irene sarà in procinto di trascorrere le festività natalizie con Cesare, che l’ha invitata a passare una vacanza sulla neve insieme a lui.

Matteo, invece, sarà preoccupato per l’incolumità di suo fratello Marcello, poiché riterrà plausibile che il biglietto criptico scritto da Adelaide sia in realtà una trappola. Barbieri non darà ascolto ai consigli di Matteo, convinto che la vita della contessa sia davvero in pericolo e temendo che possa tentare nuovamente di togliersi la vita. Marcello, quindi, lascerà Milano per correre in Svizzera, a St. Moritz, dalla sua ex compagna.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio ha offerto ospitalità a Johnny

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Fulvio ha scoperto che Johnny era rimasto senza una sistemazione ed era stato costretto a dormire sul pulmino.

Il magazziniere ha quindi deciso di aiutarlo, offrendogli ospitalità a casa sua. Tuttavia, proprio mentre Johnny si stava sistemando sul divano del signor Rinaldi, la cugina Delia è arrivata per regalare a Caterina i biglietti per la Prima della Scala e ha notato la presenza del chitarrista. La commessa ha così proposto di occuparsi lei di Johnny, offrendogli un letto a casa sua anziché un divano. Durante la permanenza nell’appartamento delle Veneri, il magazziniere ha colto l’occasione per ringraziare anche Irene per l’ospitalità, facendole un dono. Sapendo che la signorina Cipriani si sarebbe recata alla Prima della Scala con Cesare, le ha regalato il libretto del Nabucco per aiutarla a comprendere meglio l’opera.

Spazio anche alle vicende di Ettore, che ha scoperto che Matteo possedeva una seconda foto che lo ritraeva da bambino insieme a sua sorella Greta e ai genitori. I fratelli Marchesi hanno quindi escogitato un piano per rubare lo scatto a Portelli.