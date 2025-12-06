Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano gravi accuse rivolte a uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda lunedì 15 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Odile scoprirà che Ettore ha rubato la foto di Matteo, grazie alla confessione di quest’ultimo. Marchesi, venuto a conoscenza delle pesanti accuse mosse dal ragioniere nei suoi confronti, andrà su tutte le furie e si scontrerà con Portelli. Nel frattempo, Caterina troverà un nastro magnetico, mentre Marcello potrà continuare a frequentare il Circolo grazie all’apparente clemenza di Adelaide.

Matteo rivela a Odile i dettagli del furto commesso da Ettore

Odile verrà messa al corrente di quanto accaduto a Il Paradiso delle signore. Sarà Matteo a rivelare i dettagli del furto avvenuto nel suo ufficio, quando qualcuno ha rubato la sua fotografia. Portelli aggiungerà ulteriori elementi e indizi per avvalorare la sua tesi: sarebbe stato Ettore a sottrargli lo scatto ricevuto da sua madre Silvana. È bene ricordare che lo stilista ha dimenticato la sua pochette nell’ufficio di Matteo quando si è introdotto furtivamente per commettere il reato. Quando Marchesi verrà a sapere che Matteo lo ha screditato agli occhi di Odile, muovendo pesanti accuse nei suoi confronti, andrà su tutte le furie e si scontrerà con Portelli.

Roberto non vuole più intromettersi nella vita privata di Mario

Nel frattempo verranno affrontate le delicate vicende legate all’imminente matrimonio di copertura di Mario, intenzionato a sposare Caterina. Fulvio, una volta messo al corrente dal futuro genero delle sue intenzioni, prenderà una decisione e darà il via libera al ragazzo per chiedere la mano di sua figlia. Roberto, invece, soffrirà nel vedere il suo ex fidanzato ingannare Caterina e se stesso, fingendo di amare una donna quando in realtà è attratto dagli uomini. Tuttavia, Landi vorrà voltare pagina, deciso a non interferire più nella vita di Mario. Caterina, intanto, troverà un nastro magnetico mentre rovisterà tra la biancheria della madre.

L’attenzione di Agata, invece, sarà catturata da un articolo presente su una rivista dimenticata in negozio da Cesare, riguardante un bando per la selezione di aspiranti restauratori. Infine, Marcello potrà tornare al Circolo poiché Adelaide revocherà la sua esclusione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha invitato Irene a teatro

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Cesare ha invitato Irene alla Scala in occasione della prima del Nabucco. Johnny ha sorpreso la capocommessa regalandole il libretto dell’opera. Mario, invece, non si è presentato alla cena organizzata da Caterina, mentre Roberto ha scoperto che Oradei ha rassegnato le dimissioni dal Circolo dove lavorava a Roma. Delia, infine, ha convinto Gianlorenzo a cedere i biglietti per andare a teatro a Fulvio, che è rimasto particolarmente contento per il gesto dei suoi colleghi.