Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto sorprendente destinato a creare scalpore in pieno orario di lavoro. Nell’episodio in onda mercoledì 10 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Mario bacerà Caterina davanti a Roberto, che resterà sbigottito. Intanto, Ettore e Greta continueranno a tramare alle spalle di Umberto. Mentre lo stilista riuscirà a trovare un escamotage affinché Matteo non scopra la sua responsabilità nel furto della foto, sua sorella tenterà di avvicinarsi a Guarnieri.

Roberto vede il primo bacio che Mario dà a Caterina

Caterina rimarrà stupita quando il suo fidanzato Mario la sorprenderà con un gesto eclatante che attendeva da tempo: la bacerà per la prima volta, ma il tutto non avverrà privatamente, bensì sotto gli occhi indiscreti di tutti. Mario si avvicinerà a Caterina nella galleria de Il Paradiso delle Signore, lasciando i presenti senza parole. La persona più sconvolta sarà Roberto, che assisterà incredulo alla scena. L'uomo sa perfettamente che il fidanzamento del suo ex compagno con la Venere è soltanto una copertura per condurre una vita tranquilla. Mario non è attratto dalle donne, ma dagli uomini.

Ettore fa in modo che Matteo non scopra che è lui l'autore del furto

Ettore riuscirà ad architettare un nuovo piano per non essere scoperto. L’intento sarà quello di non far capire a Matteo che è stato proprio lui a rubare, nel suo ufficio, la fotografia della sua famiglia. Greta, invece, sarà alle prese con una mossa inaspettata, cercando di avvicinarsi a Umberto. Quest’ultimo, però, non si farà abbindolare dalla ragazza, non dandole la benché minima speranza, almeno per il momento. Marcello, invece, si sentirà in colpa per quanto accaduto ad Adelaide. Barbieri, pertanto, avrà un confronto con Enrico al quale chiederà un parere medico: vorrà essere certo che il gesto estremo compiuto dalla contessa sia stato isolato e che non ci sia la possibilità di un nuovo tentativo di togliersi la vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario si è licenziato

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Roberto ha telefonato al Circolo di Roma dove Mario lavora da qualche mese. Tuttavia, una persona in servizio nel locale della capitale ha informato il dottor Landi che Oradei ha dato le dimissioni. Nel frattempo, Cesare ha invitato Irene alla prima della Scala, mentre Gianlorenzo ha avuto problemi in famiglia a causa di suo figlio Teo. Delia, invece, ha fatto un regalo a Caterina, donandole i suoi biglietti per il teatro affinché potesse andarci con suo padre Fulvio.