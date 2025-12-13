Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso della prossima stagione invernale su Rai 1 potrebbero vedere Rosa e Marcello alle prese con un momento di profonda crisi.
I due, dopo essere usciti allo scoperto con la loro storia d'amore, potrebbero ritrovarsi già in crisi dopo che Barbieri confesserebbe alla giornalista di averla tradita durante il soggiorno a Saint. Moritz con la contessa Adelaide, che aveva scelto di raggiungere temendo che potesse compiere dei nuovi gesti estremi.
Marcello raggiunge Adelaide e trascura Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Marcello e Rosa si ritroveranno al centro dell'attenzione dopo che il ragazzo deciderà di lasciare Milano in fretta e furia per raggiungere Adelaide a Saint. Moritz, temendo che la donna potesse compiere nuovi gesti estremi tali da metterla in serio pericolo di vita.
In realtà si trattava solo dell'ennesimo piano studiato a tavolino dalla contessa Di Sant'Erasmo che, in questo modo, aveva cercato di catalizzare l'attenzione del suo ex fidanzato pur di allontanarlo dalla sua attuale compagna Rosa, con la quale stava progettando le nozze.
Marcello, quindi, passerà delle giornate in compagnia della sua ex e finirà per rischiare di non trascorrere il periodo delle feste natalizie con la sua fidanzata.
Marcello confessa di aver tradito Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Non si esclude che, durante questo soggiorno a St. Moritz, tra Marcello e Adelaide possa riaccendersi la fiamma della passione al punto che i due si scambierebbero un intenso bacio.
Marcello, rientrato a Milano, comincerebbe a fare i conti con i sensi di colpa lancinanti che lo metterebbero a durissima prova, al punto da decidere di essere sincero al 100% con la sua attuale compagna, svelandole tutta la verità su quanto è accaduto.
Barbieri, quindi, confesserebbe a Rosa di averla tradita con la contessa Adelaide, lasciandola senza parole e profondamente amareggiata.
La giornalista finirebbe per mettere in discussione i suoi sentimenti nei confronti di Marcello, ammettendo di non essere più pronta e sicura nel portare avanti quel progetto di vita che avevano messo in piedi.
La soap opera di Rai 1 continua a crescere negli ascolti pomeridiani
In attesa di scoprire tutti i prossimi colpi di scena, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 continua a crescere negli ascolti del daytime pomeridiano di Rai 1.
La puntata trasmessa venerdì 12 dicembre ha registrato una media di oltre 1,7 milioni di spettatori pari al 19,30% di share, raggiungendo il record assoluto di questa stagione, con punte del 22% di share.