Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 vedranno Marcello Barbieri allarmarsi dopo che la sua ex Adelaide proverà a togliersi la vita, compiendo un gesto estremo che terrà tutti col fiato sospeso.

Barbieri deciderà addirittura di posticipare le nozze con Rosa, sentendosi in colpa nei confronti della sua ex compagna e non si esclude che nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, tra i due possa riaccendersi la fiamma della passione travolgente, al punto che Marcello arriverebbe a tradire la sua compagna attuale.

Marcello e Rosa non si sposano più: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La notizia delle nozze tra Marcello e Rosa diventerà di dominio pubblico nel corso dei prossimi episodi della soap opera, al punto che la contessa arriverà a compiere un gesto drammatico e drastico.

Adelaide proverà a togliersi la vita definitivamente, finendo per destare un grande scalpore a Milano. Tutti i parenti e conoscenti della contessa resteranno scioccati dal gesto estremo della donna, al punto da augurarsi di poter evitare il peggio.

Adelaide verrà portata subito in ospedale e sottoposta alle dovute cure mediche, grazie alle quali si riuscirà a salvarla.

Marcello andrà da lei per farle visita e, dopo un confronto, deciderà di rimandare le nozze con la sua compagna Rosa Camilli.

Marcello tradisce Rosa con Adelaide: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

La scelta di Marcello non è escluso che, nel corso degli episodi successivi de Il Paradiso delle signore 10, possa portarlo a rimettere in discussione i suoi veri sentimenti nei confronti di Rosa.

Barbieri potrebbe comprendere di provare ancora qualcosa nei confronti della contessa Adelaide, al punto da riavvicinarsi a lei, sentendo il bisogno di stare vicino dopo quel gesto estremo che avrebbe potuto segnare la fine della sua vita.

E, proprio questa vicinanza tra i due, potrebbe ben presto portare a un riesplodere della passione travolgente. Marcello, quindi, potrebbe tradire Rosa Camilli e finire nuovamente a letto con la contessa Di Sant'Erasmo.

La Rai ufficializza il cambio programmazione della soap opera pomeridiana

In attesa di questi episodi, la Rai ha scelto di cambiare definitivamente l'orario di programmazione de Il Paradiso delle signore nella fascia pomeridiana.

Da dicembre e per i successivi mesi di messa in onda, la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà in onda a partire dalle 16:15 circa, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1 e del Meteo.

Un cambiamento che permetterà alla soap di evitare lo scontro diretto con la soap turca La forza di una donna, prevista nella stessa fascia oraria su Canale 5.