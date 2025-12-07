Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso della stagione invernale su Rai 1, non è escluso che tra Marcello e la contessa Adelaide possa riaccendersi la fiamma della passione travolgente. I due potrebbero ritrovarsi a vivere un momento di intimità, tale da rimettere in crisi i sentimenti del giovane Marcello.

Ma questo (possibile) tradimento di Marcello potrebbe essere scoperto ben presto dalla sua attuale compagna Rosa Camilli, la quale ovviamente non gradirebbe la cosa e prenderebbe quindi le distanze dal fidanzato.

Marcello raggiunge l'ex Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 19 dicembre in tv rivelano che Adelaide lascerà un messaggio criptico a Marcello prima della sua partenza per St. Moritz, dove intende trascorrere il periodo delle festività natalizie.

Tale messaggio, però, finirà per preoccupare moltissimo Marcello, al punto da convincerlo a lasciare Milano a pochi giorni dal Natale per raggiungere Adelaide e fare in modo che non commetta ulteriori passi falsi e pericolosi, come è successo in passato.

Nonostante Matteo proverà a fargli cambiare idea, Marcello andrà avanti per la sua strada e deciderà di raggiungere la contessa Di Sant'Erasmo.

Marcello va a letto con Adelaide: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Non è escluso, quindi, che la vicinanza tra Marcello e Adelaide possa far riaccendere la passione travolgente tra i due, al punto che si ritroverebbero a vivere un momento di passione insieme.

I due si ritroverebbero a letto insieme a St. Moritz, per la gioia della contessa che in questo modo potrebbe avere un nuova prova schiacciante tra le sue mani per fare in modo che Rosa prenda le distanze dal giovane Barbieri.

E, in effetti, Rosa potrebbe scoprire ben presto del tradimento di Marcello proprio grazie al racconto dettagliato della contessa e non prenderla per niente bene.

Per Marcello, quindi, potrebbe aprirsi l'ennesimo momento di profonda crisi che lo metterebbe a dura prova, al punto da non essere più certo e sicuro dei suoi sentimenti nei confronti della giornalista del Paradiso Market.

Previsto uno stop natalizio per Il Paradiso delle signore 10

In attesa di scoprire l'evolversi di questa vicenda sentimentale che vede coinvolta Adelaide, l'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche durante il periodo delle feste natalizie.

Nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre non è prevista la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione su Rai 1. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi riprenderà il 29 dicembre con le ultime puntate del 2025.