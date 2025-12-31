Dopo la consueta pausa natalizia, Il Paradiso delle signore è pronto a tornare sul piccolo schermo con nuovi episodi ricchi di intrecci, colpi di scena e sviluppi nelle storie dei protagonisti e soprattutto sulle delicate vicende legate ad Adelaide. La soap, che ogni pomeriggio accompagna milioni di telespettatori, riprenderà la normale programmazione da lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, riportando il pubblico tra le eleganti vetrine del grande magazzino milanese e le vicende sentimentali e professionali dei suoi personaggi.

Ultima puntata il 23 dicembre, si riparte il 5 gennaio

L’ultimo episodio trasmesso prima della pausa natalizia è andato in onda martedì 23 dicembre, lasciando in sospeso diverse storyline che hanno accompagnato i fan durante tutte le festività. Quest’anno la soap si è fermata più a lungo del solito, complice la programmazione speciale di Rai 1 dedicata al periodo natalizio. Una pausa più estesa, dunque, che ha contribuito ad aumentare l’attesa del pubblico. Ora, però, tutto è pronto per riprendere il filo delle vicende. Da lunedì 5 gennaio, Il Paradiso delle signore tornerà a occupare il suo consueto slot pomeridiano, riportando sullo schermo le dinamiche tra Marcello, Rosa, Adelaide e tutti gli altri protagonisti.

La vendetta di Adelaide nelle nuove puntate in onda dal 5 gennaio

Il ritorno de Il Paradiso delle signore riporterà immediatamente al centro della scena Adelaide, più determinata che mai a far pagare a Marcello il torto subito. La contessa, ferita nell’orgoglio e nel cuore, sembra pronta a mettere in atto una vera e propria vendetta, orchestrata con una freddezza capace di cambiare gli equilibri. Il rapporto con Marcello, già compromesso, rischia di precipitare definitivamente, e le nuove puntate in onda da lunedì 5 gennaio promettono diversi colpi di scena. A rendere il tutto ancora più intrigante sono state le recenti dichiarazioni di Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta Adelaide, che ha anticipato sviluppi tutt’altro che tranquilli.

Nelle prossime puntate in onda su Rai 1, infatti, si passerà, secondo quanto rivelato dall’attrice, dalle celle del carcere a quelle della clausura. Tuttavia, Gravina non ha ancora svelato quale personaggio finirà in arresto e chi, invece, sarà destinato al convento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha finto di togliersi la vita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha finto di prendere una massiccia dose di farmaci, ma in realtà li ha gettati quasi tutti nel vaso di rose presente nella sua stanza. La contessa si è poi sdraiata a terra, facendo credere ai suoi familiari di aver compiuto un gesto estremo. Marcello, venuto a sapere dell’accaduto da Umberto, si è precipitato dalla sua ex compagna ed è andato da lei anche a Saint Moritz, temendo che potesse nuovamente farsi del male.