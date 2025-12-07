In occasione della festa dell’Immacolata, Il Paradiso delle signore si prenderà una breve pausa. La soap di Rai 1 non verrà trasmessa lunedì 8 dicembre, ma tornerà regolarmente in onda martedì 9 dicembre alle ore 16:10 con l’episodio numero 66. Si tratta di una sospensione legata alla festività, che non comporterà alcuna perdita di episodi: la programmazione sarà semplicemente posticipata di un giorno.

L'8 dicembre Il Paradiso delle signore non va in onda

La scelta di Rai 1 di sospendere la messa in onda della soap l’8 dicembre rientra in una tradizione consolidata, volta a dare spazio a eventi e trasmissioni dedicati alla celebrazione dell’Immacolata.

Gli spettatori potranno ritrovare i protagonisti già il giorno successivo, martedì 9 dicembre, quando verrà trasmesso l’episodio 66 che inaugurerà la nuova settimana al nuovo orario stabilito: le 16:10, anziché le canoniche 16. In questo modo, la narrazione ambientata nel 1966 proseguirà senza alcuna interruzione, garantendo la continuità delle vicende e la possibilità di seguire ogni sviluppo della storia.

Cosa va in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle signore

La puntata de Il Paradiso delle signore nella giornata dell’8 dicembre verrà sostituita da una programmazione speciale, vista la ricorrenza religiosa celebrata. Nel giorno dell’Immacolata Concezione il palinsesto di Rai 1 subirà pertanto una variazione.

La volta buona con Caterina Balivo terminerà in anticipo, alle 15:40, per dare spazio a uno speciale del TG1 dedicato all’omaggio di Papa Leone XIV alla statua dell’Immacolata, con collegamento in diretta da Piazza di Spagna. Al termine andrà in onda Che tempo fa, seguito da un’edizione del TG1, per poi lasciare spazio alla trasmissione di Alberto Matano, La vita in diretta, che eccezionalmente inizierà prima del previsto, alle 16:40.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Rosa hanno deciso di sposarsi il 20 dicembre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Marcello e Rosa hanno scelto il 20 dicembre come data per celebrare il loro matrimonio. I due fidanzati hanno indicato Elvira e Salvo come testimoni e il Marocco come meta per il viaggio di nozze.

Dopo aver fatto le pubblicazioni, Adelaide è venuta a sapere delle imminenti nozze del suo ex grazie alla confessione di Odile. Quest’ultima, pur di essere sincera con sua madre, ha litigato con Marta e Umberto, contrari a farle conoscere la verità. Per la contessa si è trattato di un duro colpo da sopportare e, una volta appreso che l’ex compagno aveva definitivamente voltato pagina, si è recata a casa e ha tagliato le sue rose, rovinandole per sempre. Subito dopo non ha dato notizie ai suoi cari, che l’hanno trovata priva di sensi a terra con accanto un flacone di barbiturici vuoto.