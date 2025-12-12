Durante le festività natalizie, Il Paradiso delle Signore si fermerà per qualche giorno. La soap non sarà in onda il 24, 25 e 26 dicembre, lasciando spazio ad altri contenuti dedicati al periodo festivo. La storia riprenderà regolarmente la settimana successiva: da lunedì 29 dicembre alle 16:10 tornerà in onda con l’episodio numero 77. Si tratta di una semplice pausa legata al palinsesto natalizio, che non comporterà alcun taglio o perdita di puntate, ma soltanto uno slittamento della messa in onda. Gli spettatori avranno modo di rituffarsi nelle vicende ambientate negli anni Sessanta, in particolare nel Natale del 1966, con la continuità della narrazione preservata e senza alcuna interruzione nella trama.

La soap si ferma per tre pomeriggi durante le festività natalizie

Come da tradizione, Rai 1 interromperà la messa in onda de Il Paradiso delle Signore durante le giornate festive. Per quest’anno è stato stabilito che la soap non sarà trasmessa il 24, 25 e 26 dicembre. La settimana che inizia lunedì 22 dicembre proporrà soltanto due episodi: il numero 75, in onda il 22 dicembre, e il numero 76, previsto per martedì 23. La narrazione riprenderà regolarmente lunedì 29 dicembre alle 16:10 con la puntata 77, garantendo agli spettatori la continuità della storia senza alcuna interruzione sostanziale.

Cosa va in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore

Nei tre pomeriggi festivi in cui Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, Rai 1 proporrà una programmazione diversa dal solito.

I palinsesti natalizi non sono stati ancora ufficializzati, ma è improbabile che vengano inseriti programmi di attualità quotidiana: trasmissioni come La volta buona di Caterina Balivo e La vita in diretta di Alberto Matano non hanno puntate registrate e, come già accaduto negli anni passati, con ogni probabilità non saranno in onda. È quindi più realistico aspettarsi che la rete scelga di mandare in onda film pensati per il pubblico familiare, in linea con lo spirito delle festività.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mario ha ripensato a Roberto

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai 1, Mario ha servito Roberto durante un pranzo di lavoro al Circolo. Oradei è rimasto turbato nel rivedere il suo ex fidanzato e ha ripensato ai momenti del passato trascorsi insieme.

Parallelamente, però, Mario ha deciso di condurre una vita apparentemente normale fingendo di essere innamorato di una ragazza. Quest’ultima, Caterina Rinaldi, non ha minimamente sospettato che per il suo fidanzato lei rappresenti soltanto una copertura per nascondere il fatto che Mario è in realtà attratto dagli uomini. L’uomo ha anche compiuto un gesto eclatante per Caterina, baciandola all’improvviso mentre era al lavoro in negozio, davanti a Roberto, alle Veneri e alla clientela. Fulvio è venuto a sapere di quanto accaduto poiché Ciro ha assistito alla scena e ha giudicato il bacio in pubblico inopportuno, preferendo rivelare la verità al signor Rinaldi. Intanto, Cesare ha scoperto che Johnny vive nell’appartamento delle Veneri insieme a Irene e Delia, ritenendo sconveniente che la signorina Cipriani conviva con un uomo che non è il suo fidanzato. Spazio anche alle vicende di Adelaide, che ha chiesto a Umberto di avvertire Marcello del suo gesto estremo e di invitarlo a farle visita a Villa Guarnieri per un confronto.