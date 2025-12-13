Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che nell'episodio di martedì 16 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Mimmo scoprirà che Agata ha trovato il magazine di Cesare in negozio e verrà informato dalla sua fidanzata della sua intenzione di prendere parte al bando per giovani restauratori. Intanto, Roberto avrà in mente una nuova iniziativa per attirare clienti, mentre Irene riceverà un invito da Brugnoli.

Agata svela a Mimmo di avere letto la rivista di Cesare

Agata sarà sincera con il suo fidanzato Mimmo, rivelandogli di avere trovato a Il Paradiso delle signore la rivista che Cesare ha dimenticato.

Non ci sarà nulla di compromettente in tale ritrovamento, bensì una bella opportunità per la Venere. Fra le pagine del magazine, infatti, Agata leggerà il bando per scoprire nuovi talenti, in particolare giovani restauratori. Agata svelerà quindi a Mimmo di avere fatto un pensierino sull’opportunità che potrebbe aprirsi per lei, visto il suo interesse per l’arte, le sue capacità e la sua recente esperienza a Firenze, volta a recuperare le opere d’arte rovinate dall’alluvione. Le anticipazioni non chiariscono cosa consiglierà Mimmo ad Agata e se sarà contento della sua decisione di prendere parte al bando oppure se sarà contrario.

Irene riceve un invito da Cesare

Nel frattempo, Irene sarà rassegnata a rimanere a Milano da sola durante le festività natalizie e a trascorrere il giorno di Natale senza compagnia.

Tuttavia, la capo commessa de Il Paradiso delle signore riceverà un invito inaspettato da parte di Cesare. Le anticipazioni successive rivelano che Brugnoli inviterà Irene a trascorrere qualche giorno in montagna con lui. Al negozio di moda, invece, inizierà il conto alla rovescia in vista del Natale e Roberto non si lascerà sfuggire l’occasione di attirare nuovi clienti attraverso una nuova iniziativa. Sarà l’ascolto del nastro magnetico trovato da Caterina a dargli l’ispirazione giusta. Delia e Concetta, invece, aiuteranno Gianlorenzo a gestire un’emergenza riguardante il piccolo Teo. Infine, la contessa farà recapitare un invito a Marcello per poter presenziare a una festa al Circolo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene e Delia hanno ingannato Cesare

Nelle precedenti puntate, Cesare ha scoperto che Johnny vive insieme a Irene e Delia. Le due Veneri hanno sospettato che Brugnoli fosse geloso della presenza di un ragazzo a casa con loro e hanno architettato un piano per non farlo ingelosire troppo. Delia, quindi, ha chiesto a suo cugino Johnny di fingere di essere fidanzato con Barbara. I due finti innamorati si sono fatti trovare al Gran Caffè Amato intenti a scambiarsi baci, in modo che Cesare potesse vedere con i suoi occhi che Johnny non rappresenta un problema nella sua relazione con Irene, poiché il magazziniere è innamorato di un’altra ragazza.