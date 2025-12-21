La puntata de Il Paradiso delle signore prevista per lunedì 22 dicembre verrà trasmessa, come al solito, alle 16:10 su Rai 1. Le anticipazioni dell’episodio rivelano che Adelaide saluterà Marcello, quando quest’ultimo deciderà di lasciare Saint Moritz per tornare a Milano da Rosa. La contessa però farà un monologo sibillino che non preannuncia nulla di buono per Barbieri: per lui c’è un imminente pericolo in vista e dovrà fare attenzione alle catene.

Adelaide finge di essere affabile con Marcello

Marcello dovrà affrontare Rosa dopo aver passato la notte fuori, senza rientrare a Milano, nonostante le avesse detto che sarebbe andato solo a fare una breve visita ad Adelaide.

In realtà Barbieri rimarrà allo chalet di Saint Moritz insieme alla contessa e chiamerà la fidanzata proprio da lì. Nel tentativo di giustificarsi, proverà a spiegare a Rosa di aver agito così perché si è trovato in una situazione delicata: Adelaide, in forte fragilità emotiva, gli aveva fatto temere gesti estremi se fosse rimasto solo. Nonostante le sue spiegazioni, Rosa sarà molto contrariata e, mentre si troverà nella redazione de Il Paradiso delle signore, deciderà di chiudere la discussione, accettando a malincuore la versione del compagno perché non vedrà altre alternative. Adelaide, intanto, ascolterà di nascosto la telefonata tra i due e continuerà a mostrarsi serena con Marcello, pur covando dentro di sé intenzioni tutt’altro che rassicuranti nei suoi confronti.

Adelaide fa un monologo in cui preannuncia la sua vendetta contro Marcello

Nel frattempo, Adelaide saluterà Marcello quando lui deciderà di lasciare la Svizzera per rientrare a Milano. Barbieri le augurerà buon Natale e la contessa ricambierà con un freddo invito a fare buon viaggio. Tuttavia, una volta rimasta sola nello chalet di Saint Moritz, Adelaide si abbandonerà a un monologo inquietante, lasciando intuire chiaramente le sue intenzioni tutt’altro che benevole nei confronti dell’ex compagno, al quale lancerà un criptico avvertimento: dovrà stare attento alle catene. Da qui si aprono due possibili scenari: potrebbe trattarsi di un sabotaggio alle catene dell’auto, per impedirgli di arrivare in tempo a Milano da Rosa; oppure Marcello potrebbe ritrovarsi coinvolto in qualche accusa costruita ad arte dalla contessa, con il rischio di finire nei guai con la legge.

Per scoprire quale sarà davvero la prossima mossa di Adelaide, non resterà che attendere la messa in onda dell’episodio del 22 dicembre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello è andato in Svizzera da Adelaide

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha telefonato a Marcello facendogli credere di essere sul punto di compiere un gesto estremo. Barbieri è quindi partito immediatamente per Saint Moritz e, una volta arrivato, è riuscito a convincere la contessa a rinunciare ai suoi propositi, invitandola a guardare avanti e a lasciarsi alle spalle ciò che è stato. Nel frattempo, Matteo ha iniziato a sospettare che Adelaide possa aver orchestrato una trappola ai danni di suo fratello, mentre Rosa è rimasta sola a Milano.