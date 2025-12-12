Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 10, in programma lunedì 22 dicembre su Rai 1, rivelano che Adelaide si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello, finendo per ingannarlo al punto da riuscire a trattenerlo a passare delle giornate con lei presso lo chalet di Saint Moritz. Fulvio, invece, deciderà di restare solo per il periodo delle feste natalizie: il capo-magazziniere del negozio rifiuterà così la proposta dei coniugi Puglisi che gli avevano chiesto di passare con loro le varie giornate di festa, così da sentirsi un po' meno solo.

Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 22 dicembre

La contessa Adelaide metterà in atto l'ennesimo piano strategico e diabolico ai danni del suo ex Marcello Barbieri, il quale deciderà di raggiungerla a St. Moritz dopo aver temuto potesse compiere qualche gesto estremo. La contessa farà leva sui sensi di colpa del suo ex fidanzato e, alla fine, riuscirà a convincerlo a non lasciarla sola. Marcello passerà delle giornate in compagnia di Adelaide presso lo chalet di St. Moritz per la gioia di Adelaide che vedrà andare in porto il suo piano diabolico, con il quale spererà di poter separare la nuova coppia composta da Marcello e Rosa Camilli.

Fulvio decide di restare solo per le feste natalizie

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma lunedì 22 dicembre su Rai 1, inoltre, rivelano che i coniugi Puglisi chiederanno a Fulvio e sua figlia Caterina di passare con loro la serata della Vigilia di Natale, così da poter stare in compagnia e non da soli.

Fulvio, però, non accetterà l'invito della coppia: pur ringraziandoli con tutto il cuore per l'ospitalità e l'invito preferirà passare la serata della Vigilia da solo, assieme a sua figlia.

Fulvio spiegherà a Concetta e Ciro che, da quando è venuta a mancare sua moglie, ha sempre preferito passare la prima festa del Natale solo con sua figlia e intende portare avanti questa tradizione, che permette loro di ritrovarsi e stare insieme.

Fulvio aveva detto delle bugie a sua figlia Caterina

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Fulvio era entrato in scena raccontando delle bugie a sua figlia Caterina.

Pur di non dirle di essere stato assunto come capo-magazziniere dopo che per anno era stato al vertice di diverse aziende, finse di aver ricevuto un contratto come contabile.

Alla fine, però, la verità venne a galla: Caterina venne a conoscenza delle difficoltà economiche di suo padre e scelse di darsi da fare per poter dargli una mano, così da non gravare più sul bilancio finanziario della famiglia.