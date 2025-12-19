Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che lo chalet di Saint Moritz potrebbe affollarsi ben presto, visto il possibile arrivo di altre persone. Nella puntata che andrà in onda martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai 1, mentre Marcello sarà ancora trattenuto nell’abitazione di montagna di Adelaide, proprio lì è prevista la meta del viaggio di altri membri della famiglia. Sarà infatti Tancredi a convincere Umberto a recarsi in Svizzera. Intanto, Rosa resterà da sola a Milano, rischiando di non riuscire a trascorrere il Natale con il suo fidanzato.

Tancredi chiede a Umberto di andare da Adelaide

Adelaide si troverà in Svizzera con Marcello, dopo essere riuscita a trattenerlo con una scusa a dormire da lei. Intanto, a Milano, Tancredi convincerà Umberto a raggiungere il resto della famiglia a Saint Moritz, mentre Rosa rischierà di trascorrere la vigilia di Natale da sola, visto che il suo fidanzato potrebbe non riuscire ad arrivare in tempo. Le anticipazioni non chiariscono diversi aspetti, in particolare cosa troveranno Tancredi e Umberto al loro arrivo in montagna. È bene ricordare che Adelaide, durante un monologo allo specchio, ha affermato che il Natale in arrivo sarebbe stato l’ultimo che Marcello e Rosa avrebbero passato insieme. Pertanto, è ipotizzabile che proprio nella casa di villeggiatura possa accadere qualcosa di spiacevole a Barbieri, poiché, come già sospettato da Matteo, la richiesta di aiuto della contessa rivolta a suo fratello si rivelerebbe una trappola.

Fulvio fa una sorpresa a Caterina

Nel frattempo, il piccolo Teo continuerà a essere considerato ormai come un membro ufficiale della grande famiglia de Il Paradiso delle signore. Per il figlio di Botteri, infatti, nei giorni precedenti è stato addirittura redatto un contratto che gli permette di collaborare come disegnatore insieme ad Anita per la copertina di un disco. Proprio Teo sarà fonte di ispirazione per Ciro, che troverà un’idea speciale per celebrare il Natale. Fulvio, invece, coglierà l’occasione per fare una sorpresa a Caterina. Ci sarà spazio anche per i dubbi di Gianlorenzo riguardo al regalo da fare a suo figlio, ma Delia sembrerà avere la soluzione giusta su cosa scegliere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Teo si è confidato con Anita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Teo ha svelato ad Anita la vera motivazione che lo ha spinto a scappare da casa. Il figlio dello stilista si è trovato in difficoltà quando la maestra gli ha chiesto di scrivere un tema su suo padre e lui ha lasciato il foglio in bianco. Il bambino, infatti, ha trascorso poco tempo con Botteri e ha deciso di raggiungerlo a Milano per conoscerlo meglio. Gianlorenzo è riuscito a origliare la conversazione tra i due bambini e si è messo in contatto con Ornella, la sua ex compagna, chiedendole il permesso di far rimanere Teo a Milano per le vacanze di Natale.