Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una crisi per una delle coppie più recenti che si sono formate. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa non sarà felice con Marcello a causa della presenza di Adelaide nella vita del suo compagno. La giornalista confiderà a Tancredi il suo stato d’animo non appena lo rivedrà. Intanto, Delia resterà di stucco quando vedrà Irene con le stampelle, mentre Mario trascorrerà del tempo da solo a casa con Caterina. Infine, continuerà a destare preoccupazione lo stato psicologico della contessa, con Marta che arriverà a frugare tra le sue cose.

Tancredi scopre che Rosa ha problemi con Marcello

L’episodio del 5 gennaio farà scoprire ai telespettatori cosa è accaduto ai diversi protagonisti durante le vacanze natalizie. Nemmeno i giorni trascorsi insieme saranno serviti a Marcello e Rosa per riavvicinarsi e, infatti, la giornalista non sarà felice di come stanno andando le cose con il suo fidanzato. Rosa incontrerà Tancredi nella redazione de Il Paradiso delle signore e si lascerà andare a confidenze che lasceranno intendere che la situazione fra i due fidanzati sia più grave del previsto. La signorina Camilli, infatti, parlerà in modo franco con Tancredi, al quale manifesterà tutta la sua preoccupazione: i problemi con Marcello sono causati dalla presenza ingombrante di Adelaide nella vita del suo compagno.

Marcello e Marta sono preoccupati per Adelaide

Nel frattempo, Marcello ripenserà al gesto estremo compiuto da Adelaide, ignorando il fatto che la contessa abbia soltanto finto di togliersi la vita. Barbieri temerà che la sua ex compagna possa nuovamente decidere di compiere un gesto impulsivo e pregherà quindi Marta di stare vicino a sua zia. La figlia di Umberto, una volta tornata a Villa Guarnieri, entrerà furtivamente nella camera da letto della contessa in cerca di eventuali indizi che possano metterla in allerta e farle capire se Adelaide abbia qualche medicina o tranquillante nascosto da qualche parte. Purtroppo, Marta verrà scoperta dalla contessa, che si infurierà per l’intromissione non richiesta, accusandola di essere uguale a suo padre, che già in passato era entrato di nascosto nella sua stanza.

Ci sarà poi spazio per le vicende dei dipendenti del negozio, con Delia che rimarrà basita quando vedrà arrivare al lavoro Irene in compagnia di Cesare. La capocommessa sarà claudicante, con una gamba rotta in seguito all’incidente sulla neve avvenuto mentre era in vacanza con Brugnoli a Gstaad. Infine, Mario sembrerà non disdegnare l’avvicinamento di Caterina mentre si troverà da solo a casa con lei, e non la respingerà come accaduto in passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Teo è arrivato a Milano di nascosto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Teo è scappato di casa facendo preoccupare Ornella e Gianlorenzo. Tuttavia, il piccolo Botteri si è recato da solo a Milano per andare a trovare suo padre.

Quest’ultimo è riuscito a origliare una conversazione fra suo figlio e Anita, scoprendo che Teo è arrivato in città perché sentiva la sua mancanza. Intanto, Roberto ha scoperto che Mario ha chiesto la mano di Caterina ed è rimasto turbato. Spazio anche alle vicende di Marcello che, dopo aver ricevuto una telefonata allarmante da Adelaide, è andato a Saint Moritz dalla contessa e ha trascorso la notte con lei, lasciando Rosa a casa da sola.