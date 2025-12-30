Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un regalo destinato a creare scompiglio fra due fidanzati. Nell’episodio in onda mercoledì 7 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Adelaide donerà il roseto a Marcello, ma questo gesto manderà su tutte le furie Rosa. Quest’ultima infatti impedirà al fidanzato di accettare il presente della sua ex, costringendolo a chiudere definitivamente i ponti con la contessa. Intanto, Odile informerà i suoi cari di avere accettato la proposta di nozze di Ettore.

Rosa impedisce a Marcello di accettare il regalo di Adelaide

Adelaide continuerà a circuire Marcello e, per tenerlo legato a sé, architetterà un nuovo piano. Questa volta la contessa farà un regalo prezioso al suo ex compagno, donandogli il roseto. Tuttavia, questo gesto importante sarà fonte di grande turbamento per Rosa, che andrà su tutte le furie quando scoprirà la nuova mossa della sua rivale in amore. Rosa impedirà quindi a Marcello di accettare il dono della contessa e sarà categorica con il compagno: dovrà smetterla di avere rapporti con lei e considerare la relazione con Adelaide un capitolo ormai chiuso.

Umberto sconvolto per le imminenti nozze di Odile ed Ettore

Nel frattempo, a Villa Guarnieri verrà annunciata una notizia destinata a creare grande scalpore.

Odile infatti informerà i suoi cari di avere accettato la proposta di nozze di Ettore, mostrando anche l’anello di fidanzamento. Questo imminente matrimonio scuoterà Umberto, che continuerà a guardare con sospetto Ettore, del quale non si è mai fidato fin dall’inizio. Le anticipazioni chiariscono soltanto la reazione di Guarnieri, mentre non è trapelata alcuna informazione riguardo al commento della contessa quando scoprirà che sua figlia ha intenzione di sposare lo stilista. È bene ricordare che Adelaide, al contrario di suo cognato, ha riposto fiducia fin da subito in Ettore e anche in sua sorella Greta. Infine, proseguiranno le vicende di Irene, alle prese con la sua frequentazione con Cesare.

Per dare una svolta al rapporto con Brugnoli, organizzerà una cena: un invito pensato per compiere un passo importante nella loro relazione. La trama successiva rivela che proprio quella sera scatterà il loro primo bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto è rimasto a Milano a Natale

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Roberto ha ricevuto un invito a trascorrere le festività natalizie in montagna da Elsa, la sua ex collega che lavorava come creativa al negozio ai tempi in cui Vittorio Conti era un dipendente di Pietro Mori. Landi avrebbe dovuto passare qualche giorno con gli amici di Elsa, che nemmeno conosceva, e questa prospettiva lo aveva intristito parecchio. Tuttavia, un disegno di Anita e Teo gli ha fatto capire che la scelta giusta era rimanere a Milano per festeggiare con i suoi colleghi, che ormai rappresentano per lui una vera famiglia.