Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 5 al 9 gennaio su Rai 1 rivelano che Marcello scoprirà di essere stato ingannato dalla contessa Adelaide e, finalmente, verrà a conoscenza delle menzogne perpetrate dalla donna nei suoi confronti per adularlo.

Intanto le veneri decideranno di organizzare una festa speciale al negozio in vista della Befana mentre Matteo scoprirà che il nuovo musicarello di Marina rischia di saltare definitivamente.

Adelaide raggira il suo ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio 2026

Marcello Barbieri continuerà a trovarsi nel mirino della sua ex Adelaide, la quale cercherà di fare di tutto per metterlo in crisi con Rosa e cercare di allontanarli.

Questa volta Adelaide convocherà Barbieri a villa Guarnieri per una comunicazione importante: vuole regalargli uno dei suoi roseti.

Una proposta che metterà in difficoltà Marcello: il ragazzo si confronterà subito con Rosa, la quale gli chiederà di non prendere in considerazione tale idea.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Marcello scoprirà tutta la verità sul piano diabolico della contessa, venendo a conoscenza delle sue menzogne.

Marcello scopre le bugie di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio 2025 rivelano che Marcello resterà sconvolto dalle bugie della sua ex e non la prenderà affatto bene: tra i due ci sarà un durissimo scontro, durante il quale Adelaide verrà messa con le spalle al muro e costretta ad ammettere le sue menzogne.

Intanto al Paradiso, le veneri decideranno di organizzare un evento speciale in vista della Befana, così da poter rallegrare la loro clientela.

Matteo, invece, scoprirà che il nuovo musicarello di Marina rischia di saltare definitivamente e non vedere la luce.

Per Mario, intanto, arriverà una visita inaspettata da affrontare che finirà per metterlo in grande difficoltà adesso che è fidanzato ufficialmente con Caterina Rinaldi.

Stop natalizio per Il Paradiso delle signore nel daytime di Rai 1

L'appuntamento con la soap opera di Rai 1, dopo l'ultima puntata del 23 dicembre, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 5 gennaio 2026.

La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, quindi, si fermerà nel palinsesto della rete ammiraglia, lasciando spazio al best of de La volta buona.

Una scelta che permetterà di evitare la messa in onda di episodi cruciali della soap in un periodo dell'anno in cui la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti alla televisione per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti della soap.