Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una partenza inaspettata per una delle protagoniste e il grande sconforto che la sua assenza provocherà in un familiare. Negli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Adelaide lascerà Milano insieme a Italo per recarsi a Saint Moritz. Umberto Guarnieri, intanto, sarà profondamente rattristato dall’assenza della cognata e troverà conforto grazie a Enrico. Nel frattempo, la contessa architetterà un piano di vendetta contro Marcello, spingendolo a correre in Svizzera da lei attraverso un biglietto allarmante che gli farà recapitare al Circolo.

Adelaide lascia Milano con Italo e invita Marcello alla festa di Natale

Adelaide revocherà l’esclusione di Marcello dal Circolo, dando l’impressione di essere pronta a riprendere in mano la sua vita e a lasciarsi alle spalle la dolorosa rottura con il suo ex compagno. La contessa compirà poi un’altra mossa inaspettata, facendo recapitare a Barbieri un invito per la festa di Natale proprio nel prestigioso locale. Tuttavia, all’ultimo momento, Adelaide prenderà una decisione sorprendente: sceglierà di non presenziare all’evento e lascerà improvvisamente Milano insieme a Italo, il suo maggiordomo. La partenza non sarà dettata da un semplice viaggio di piacere, bensì nasconderà un nuovo piano di vendetta accuratamente orchestrato dalla contessa.

Marcello riceve un biglietto allarmante, Umberto disperato senza Adelaide

Nel frattempo, proprio mentre Marcello sarà alla festa di Natale al Circolo, arriverà un biglietto indirizzato a Barbieri. Nero su bianco, la contessa scriverà parole che lasceranno presagire un cattivo presagio. Marcello leggerà fra le righe un grido di aiuto e, temendo che la sua ex compagna possa compiere un nuovo gesto estremo tentando di togliersi la vita, si precipiterà a Saint Moritz da lei. Matteo, invece, sarà fermamente contrario alla partenza del fratello per la Svizzera, convinto che il biglietto non sia altro che una trappola ben architettata dalla contessa. A Villa Guarnieri, l’assenza di Adelaide si farà sentire: sarà Umberto a dover fare i conti con la mancanza della cognata.

Enrico, dal canto suo, cercherà di consolare il suocero, invitandolo a guardare avanti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha saputo che Marcello si sposa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Odile si è opposta alla decisione di Umberto e Marta di nascondere ad Adelaide la verità sulle imminenti nozze di Marcello. La ragazza, infatti, ha preferito essere sincera con sua madre, rivelandole che il suo ex compagno stava per sposare Rosa. Dopo aver appreso la notizia, la contessa si è recata personalmente a visionare le pubblicazioni di matrimonio e, sconvolta, ha compiuto un gesto estremo. Umberto e Tancredi, non vedendola arrivare a cena, si sono precipitati nella sua camera da letto trovandola a terra, accanto a un flacone vuoto di barbiturici.