Dopo la pausa del fine settimana, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, tornano su Rai 1, a partire dalle 16:10, i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni annunciano che Adelaide mette in atto un tranello ai danni di Marcello, Caterina riceve la proposta di matrimonio da Mario, mentre Roberto coinvolge le Veneri in un’originale iniziativa natalizia.

Spoiler lunedì 15 dicembre

Fulvio prende una decisione definitiva su come rispondere alla proposta di matrimonio avanzata da Mario a sua figlia Caterina, mentre Roberto è costretto ad assistere agli eventi senza poter intervenire, accettando la situazione in silenzio.

Nel frattempo Ettore affronta Matteo: davanti a Odile, il giovane lo accusa apertamente di aver preso una fotografia misteriosamente scomparsa. Caterina, intanto, fa una scoperta inattesa rovistando nel corredo appartenuto alla madre, dove rinviene un vecchio nastro magnetico. Parallelamente Agata si imbatte in un annuncio su una rivista specializzata: un bando rivolto a restauratori che potrebbe rappresentare per lei una svolta importante.

Martedì 16 dicembre

Adelaide riesce a far rientrare Marcello al Circolo, inducendolo a pensare di aver ormai messo alle spalle quanto accaduto in precedenza. Nel frattempo Caterina decide di far ascoltare il nastro a Roberto, che ne trae l’ispirazione per lanciare una nuova iniziativa legata alle festività natalizie.

Agata è sempre più determinata a candidarsi al bando dedicato ai giovani restauratori e ne parla apertamente con Mimmo. Irene, convinta di dover trascorrere il Natale in solitudine, riceve invece una proposta inattesa da Cesare. Intanto Botteri si trova a fronteggiare una difficoltà legata al figlio Teo e, in questo momento delicato, può contare sul sostegno di Delia e Concetta.

Mercoledì 17 dicembre

Matteo riceve un invito da Adelaide per partecipare alla festa di Natale organizzata al Circolo. Intanto Botteri si trova in difficoltà davanti all’arrivo di Teo a Milano: non sapendo come gestire la situazione, finisce per chiedere aiuto a Ciro. Il bambino resta così in Caffetteria, dove ha l’occasione di stringere nuove amicizie.

Nel frattempo Roberto prende una decisione importante: allestire all’interno del Paradiso uno studio di registrazione, destinato alla realizzazione di un disco di fiabe narrate dalle Veneri. L’iniziativa diventa l’occasione perfetta per Mario, che decide di sfruttarla per organizzare una sorpresa speciale per Caterina.

Giovedì 18 dicembre

Adelaide resta fermamente determinata a portare avanti il suo piano di rivalsa e annuncia che non trascorrerà il Natale a Milano, spiegando di voler partire per Saint Moritz insieme a Italo. Nel frattempo le Veneri accolgono con grande entusiasmo il progetto proposto da Roberto e proprio in quel contesto Mario coglie l’occasione per sorprendere Caterina, chiedendole di sposarlo e donandole un anello.

Anita si occupa invece della realizzazione della copertina del disco e decide di coinvolgere anche Teo, che sembra trovarsi particolarmente a suo agio e divertirsi molto in sua compagnia.

Venerdì 19 dicembre: il piano della Contessa

Umberto è profondamente amareggiato per la partenza di Adelaide, ma Enrico prova a spronarlo a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza e a guardare avanti. Nel frattempo la contessa fa recapitare un messaggio a Marcello, chiedendogli di raggiungerla con la scusa di una presunta emergenza: in realtà si tratta di un tranello. Mentre Irene si organizza per trascorrere il Natale insieme a Cesare, Roberto viene a sapere della proposta di matrimonio che coinvolge Caterina.

Matteo, intuendo che dietro la richiesta di Adelaide possa nascondersi qualcosa di poco limpido, tenta di convincere Marcello a non partire, temendo le possibili conseguenze. Nonostante i dubbi e gli avvertimenti, Marcello decide comunque di mettersi in viaggio per raggiungere la contessa.