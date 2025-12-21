Prima della pausa natalizia, lunedì 22 dicembre, tornano su Il Paradiso delle Signore i nuovi episodi, in onda su Rai 1 a partire dalle 16:10. Le anticipazioni ruotano attorno alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che si prenderà gioco di Marcello Barbieri, riuscendo a tenerlo sotto scacco. Temendo che la donna possa compiere un gesto estremo, Marcello la raggiungerà nello chalet di St. Moritz, ma questa scelta rischierà di impedirgli di trascorrere il Natale insieme a Rosa.

Spoiler lunedì 22 dicembre

La settimana precedente si è conclusa con un colpo di scena che ha avuto come protagonista la Contessa Adelaide: durante la festa al Circolo, la nobildonna ha fatto recapitare a Marcello un messaggio inquietante, chiedendogli di raggiungerla con urgenza nello chalet di St.

Moritz.

Nei nuovi episodi, Marcello sarà ancora turbato dal bigliettino ricevuto e deciderà di partire per raggiungere Adelaide, temendo che possa compiere un gesto estremo. Nonostante Matteo provi a metterlo in guardia, ipotizzando che si tratti di un piano orchestrato dalla Contessa, Barbieri sceglierà comunque di partire. Adelaide riuscirà così a trattenerlo nello chalet, tenendolo di fatto in pugno e mettendo a rischio la possibilità per Marcello di rientrare in tempo a Milano per trascorrere il Natale con Rosa.

Nel frattempo, l’arrivo inaspettato di Teo a Milano metterà in difficoltà Botteri. Lo stilista, poco abituato a gestire il rapporto con il figlio, andrà in confusione nel tentativo di trovare un regalo di Natale adatto, sentendosi goffo e impreparato.

Le Veneri, invece, inizieranno a organizzare lo scambio dei doni natalizi, trovando un’idea autentica e originale.

Per quanto riguarda Ciro e Concetta, i due inviteranno Fulvio a trascorrere con loro la Vigilia di Natale. Nonostante le buone intenzioni dei Puglisi, il magazziniere declinerà l’invito, spiegando di voler mantenere una tradizione a lui cara: passare la Vigilia in casa, da solo con la figlia Caterina, come fa da quando sua moglie è venuta a mancare.

Il Paradiso delle signore va in pausa

Durante le festività natalizie, Il Paradiso delle Signore si fermerà temporaneamente. Le puntate in onda lunedì 22 e martedì 23 dicembre saranno le ultime prima dello stop natalizio.

La soap di Rai 1 tornerà regolarmente sul piccolo schermo a partire da lunedì 29 dicembre.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore continuano a essere oggetto di discussione fra gli spettatori.

Un utente ha scritto: "Adoro il personaggio della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Non riesco a immaginare una serie senza di lei". Un altro ha aggiunto: "Ma è possibile che Marcello Barbieri non riesca a capire che la Contessa gli stia tendendo un tranello?". Un altro spettatore, invece, si è soffermato sulla pausa natalizia della serie di Rai 1: "Trovo giusto lo stop, visto che non tutti potranno seguire le nuove puntate".