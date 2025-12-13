Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore potrebbero riservare un colpo di scena. Nella giornata di sabato 13 dicembre è arrivato quello che potrebbe essere un grande spoiler direttamente dal profilo Instagram di Roberto Farnesi. L'attore, che da anni presta il volto a Umberto Guarnieri, ha pubblicato uno scatto di un manifesto raffigurante proprio il suo personaggio, sul quale viene indicato come assassino.

Umberto Guarnieri indicato come assassino in un manifesto

L'attore Roberto Farnesi spesso condivide sul suo profilo Instagram scatti realizzati sul set de Il Paradiso delle signore, ma anche video insieme agli altri attori che con lui trascorrono le giornate di lavoro tra una ripresa e l’altra.

Sabato 13 settembre, l’interprete di Umberto ha mostrato nelle sue storie Instagram una fotografia che non è passata inosservata. Nello scatto, rigorosamente in bianco e nero, poiché le vicende narrate sono ambientate negli anni ’60, è raffigurato Umberto Guarnieri con il volto in primo piano su un manifesto. I colpi di scena, però, non finiscono qui: il manifesto riporta infatti una scritta allarmante e destinata a creare scalpore, “Guarnieri assassino”.

Roberto Farnesi avverte i fan di non perdere neanche una puntata

Nel frattempo, non sono emersi ulteriori indizi su ciò che accadrà al personaggio di Umberto Guarnieri né sulla causa scatenante che porterà qualcuno a scrivere tali pesanti accuse contro di lui su un manifesto.

Stando alla storyline attualmente in onda su Rai 1, tutto lascia pensare che fra qualche mese possa venire a galla qualche spregevole azione compiuta da Umberto ai danni del padre dei fratelli Marchesi, come suggeriscono i dialoghi di Ettore e Greta già trasmessi. Intanto, Roberto Farnesi ha aggiunto a corredo dello scatto una frase che lascia presagire colpi di scena in arrivo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. L’attore, infatti, in merito alle prossime puntate ha scritto: ''Non perdetene una".

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta stanno ingannando Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore è arrivato a Milano con uno scopo ben preciso: farla pagare a Umberto Guarnieri.

Dopo qualche giorno, anche Greta Marchesi, sorella dello stilista, si è presentata in città ed è stata assunta, come il fratello, alla Galleria Milano Moda. I due stilisti hanno iniziato a tramare alle spalle della famiglia della contessa. Mentre Ettore ha sedotto Odile, Greta si è avvicinata a Guarnieri, venendo inizialmente respinta dall’imprenditore. Intanto, attraverso alcuni ricordi, è stato svelato che Ettore e sua sorella ce l’hanno con Umberto poiché quest’ultimo è colpevole di aver fatto qualcosa contro il loro padre.