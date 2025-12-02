Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto eclatante compiuto da uno dei protagonisti, che lascerà di stucco le persone presenti. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 10 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Mario sconvolgerà Roberto baciando in pubblico Caterina. La scena non passerà inosservata solo agli occhi di Landi, ma anche degli altri che assisteranno sbigottiti. Nel frattempo Ettore metterà in atto una mossa astuta per evitare che Matteo scopra che è stato proprio lui a rubare la foto. Spazio anche al piano di Greta, che proverà ad avvicinarsi a Umberto, senza però riuscirci.

Mario bacia Caterina di fronte a Roberto

Mario continuerà a ingannare Caterina, facendole credere di essere davvero innamorato di lei, quando in realtà è attratto dagli uomini. Oradei, infatti, userà la Venere soltanto come copertura per non rivelare la sua vera natura: ha avuto una relazione con Roberto Landi. Proprio quest’ultimo rimarrà sconvolto quando il suo ex compagno compirà un gesto eclatante nella galleria de Il Paradiso delle signore, baciando Caterina davanti a tutti. Non solo Roberto assisterà alla scena rimanendo sbalordito, ma anche gli altri presenti resteranno basiti per quanto accaduto. È ipotizzabile che anche le amiche Veneri di Caterina saranno testimoni del gesto compiuto da Mario.

Greta prova ad avvicinarsi a Umberto

Nel frattempo continuerà il piano di vendetta dei fratelli Marchesi contro Umberto e Adelaide. Ettore compirà una mossa astuta per evitare che Matteo scopra che è stato proprio lui a far sparire la foto consegnata da Silvana. Greta, invece, proverà ad avvicinarsi a Umberto, ma Guarnieri non si lascerà abbindolare dalla stilista e non le darà corda. Marcello, intanto, sarà profondamente scosso dopo aver scoperto che Adelaide ha tentato di farla finita. Disperato per il gesto estremo compiuto dalla sua ex compagna, Barbieri si precipiterà dalla contessa e coglierà l’occasione per chiedere un parere medico a Enrico. Marcello vorrà sapere dal dottor Proietti se esista la possibilità che Adelaide possa nuovamente tentare di togliersi la vita o se il suo sia stato soltanto un gesto isolato.

Le anticipazioni della puntata non chiariscono quale sarà l’opinione di Enrico né le parole che pronuncerà in risposta alla domanda di Marcello.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario si è licenziato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Mario non si è presentato alla cena organizzata da Caterina. Il fatto è stato scoperto da Roberto grazie alla confidenza di Fulvio. Venuto a sapere dell’accaduto, Landi ha pensato che Oradei avesse volutamente evitato di andare a Milano dopo aver letto la sua lettera, nella quale lo pregava di non ingannare Caterina. Roberto ha quindi tentato di mettersi in contatto con il suo ex fidanzato telefonando al Circolo di Roma, ma al momento della chiamata ha scoperto che Mario aveva rassegnato le dimissioni e non lavorava più lì.