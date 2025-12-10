Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una dimenticanza che sarà fonte di ispirazione per nuove sfide professionali per una delle commesse. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 15 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Cesare lascerà una rivista in negozio, che verrà trovata da Agata: la giovane leggerà di un bando per aspiranti restauratori. Intanto, Ettore andrà su tutte le furie e sfogherà la sua rabbia su Matteo, ritenuto colpevole di averlo accusato di furto di fronte a Odile.

Agata trova la rivista dimenticata da Cesare

Cesare dimenticherà una rivista a Il Paradiso delle signore.

Sarà Agata a notare il magazine lasciato dal corteggiatore di Irene e lo sfoglierà, trovando subito qualcosa che catturerà la sua attenzione. Si tratterà di un bando per aspiranti giovani restauratori. Probabilmente la giovane Puglisi rimarrà a fantasticare, ipotizzando un futuro diverso per sé, vista la sua passione per l’arte e la sua recente esperienza a Firenze, dove ha contribuito a salvare preziosi dipinti presenti nel capoluogo toscano. Intanto, Caterina farà una scoperta sorprendente frugando tra la biancheria di sua madre e troverà un nastro magnetico.

Ettore si infuria con Matteo

Nel frattempo, ci sarà ancora spazio per la misteriosa vicenda che ruota attorno all’identità sconosciuta dei fratelli Marchesi.

Recentemente, Ettore si è introdotto di nascosto nell’ufficio di Matteo per far sparire la fotografia in possesso del ragioniere de Il Paradiso delle signore, raffigurante lui, sua sorella Greta e i genitori. Matteo muoverà pesanti accuse nei confronti dello stilista e manifesterà tutti i suoi dubbi riguardo al ruolo di Ettore nel furto di fronte a Odile. Tali esternazioni manderanno su tutte le furie Ettore, che se la prenderà con Matteo. Fulvio, invece, sarà intenzionato a prendere una decisione in merito alla proposta che gli ha fatto Mario e, viste le puntate già andate in onda e le anticipazioni dei giorni successivi, si tratterà di dare il consenso a Oradei per chiedere la mano di Caterina.

Roberto, dal canto suo, soffrirà vedendo il suo ex compagno fingere di amare la Venere. Tuttavia, il dottor Landi vorrà lasciare alle spalle il passato e smetterla una volta per tutte di intromettersi nella vita di Mario. Infine, la contessa continuerà a ingannare tutti con la sua ultima mossa, volta a far credere di avere perdonato Marcello per averla umiliata lasciandola a un passo dalle nozze. Adelaide, infatti, annullerà la decisione del direttivo del Circolo presa recentemente, permettendo a Barbieri di accedere liberamente all’esclusivo locale milanese.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è andato a casa di Marcello

Nei precedenti episodi della soap trasmessi su Rai 1, Adelaide ha chiesto aiuto a Umberto per portare avanti il suo piano di vendetta contro Marcello.

La contessa ha quindi mandato suo cognato a casa di Barbieri e Rosa per avvertirli di quanto accaduto e metterli al corrente del fatto che aveva tentato un gesto estremo. I due fidanzati sono rimasti scossi dall’azione di Adelaide che, intanto, ha fatto sapere al suo ex fidanzato di volerlo incontrare al più presto.