Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un duro faccia a faccia fra due protagonisti. Nell'episodio che verrà trasmesso lunedì 15 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo ed Ettore si incontreranno nell'ufficio di Portelli e lì avranno una discussione durante la quale lo stilista minaccerà velatamente il ragioniere. Intanto, Marchesi tenterà di convincere Odile della sua buona fede, facendole credere che in realtà i loro dissapori siano scaturiti da una gelosia nei suoi confronti.

Matteo scredita Ettore di fronte a Odile

Dopo avere trovato la pochette in ufficio e dopo avere ricordato che l’ingrandimento della fotografia di sua madre Silvana è stato fatto con la fotografia che gli è stata rubata, Matteo muoverà pesanti accuse contro Ettore di fronte a Odile.

Marchesi, dal canto suo, verrà a sapere quanto accaduto direttamente dalla figlia della contessa e cercherà di trarre vantaggio dalla situazione. Ettore infatti insinuerà dubbi in Odile riguardanti il comportamento di Portelli: le farà credere che le parole del ragioniere de Il Paradiso delle signore siano soltanto causate dalla gelosia che nutre nei suoi confronti. La direttrice della Galleria Milano Moda non riterrà plausibile quanto starà ipotizzando lo stilista, poiché non riterrà credibile che Matteo sia geloso di lei, vista la sua relazione con l’attrice Marina Valli.

Ettore minaccia Matteo

Nel frattempo, la situazione prenderà una piega inaspettata poiché Ettore non farà passare liscia la cosa e si presenterà a Il Paradiso delle signore proprio nell’ufficio dove in precedenza aveva rubato la fotografia e perso la pochette.

La chiacchierata sarà tutt’altro che piacevole, al punto che Matteo temerà il rivale dicendogli: "Mi sta minacciando?". Ettore dirà chiaramente di non stare minacciando nessuno; anzi, il suo atteggiamento sarà causato dal semplice fatto che vuole difendersi e difendere anche la sua relazione con Odile. Marchesi farà inoltre sapere che sia il suo onore sia il rapporto con la figlia della contessa sono due cose a cui tiene particolarmente.

Un riepilogoo delle puntate precedenti: Delia ha aiutato Irene con Cesare

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Delia è venuta a sapere che Cesare è rimasto male dopo aver scoperto che Johnny vive insieme a Irene e ha deciso di aiutare la sua amica a sistemare le cose con Brugnoli.

Nel frattempo, Ettore si è introdotto furtivamente nell’ufficio di Matteo per rubargli la foto della sua famiglia, ma ha commesso un errore dimenticando la pochette. In un primo momento Matteo non ha capito che fosse stato Marchesi a sottrargli lo scatto, ma ha iniziato ad avere forti dubbi quando lo stilista gli ha consegnato l’ingrandimento della foto con il volto di Silvana. Portelli, osservando l’immagine, si è reso conto che l’ingrandimento non ritraeva il viso di sua madre, come raffigurato nella foto che lui stesso aveva regalato a Ettore, bensì lo scatto che gli era stato sottratto qualche giorno prima. Intanto, Adelaide ha incontrato Marcello per un’ultima volta dopo il gesto estremo compiuto.

Odile si è sentita terribilmente in colpa per quanto accaduto alla contessa, poiché Marta e Umberto l’avevano avvertita di non rivelare a sua madre la verità sulle imminenti nozze di Marcello e Rosa, ma lei non li ha ascoltati.