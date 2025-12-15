Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano due protagonisti complici in un piano di vendetta. Nell’episodio che andrà in onda mercoledì 17 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Italo si rivelerà una valida spalla sulla quale Adelaide potrà contare nel suo piano contro Marcello. La contessa e il maggiordomo, infatti, lasceranno Milano per recarsi nello chalet di Saint Moritz. Il viaggio e la permanenza in Svizzera serviranno a consentire alla contessa di riavvicinarsi all'ex fidanzato, facendolo allontanare quindi da Rosa. Intanto, Mario sorprenderà Caterina, mentre Gianlorenzo resterà spiazzato quando vedrà arrivare suo figlio Teo.

Adelaide organizza la vendetta contro Marcello con l'aiuto di Italo

Adelaide continuerà la farsa volta a vendicarsi del suo ex fidanzato, Marcello Barbieri, che l’ha lasciata la sera prima delle nozze. La contessa informerà di non poter presenziare alla festa di Natale che si terrà al Circolo, poiché non sarà a Milano. Adelaide, infatti, partirà per la Svizzera e sarà diretta allo chalet di Saint Moritz insieme a Italo, il suo fidato maggiordomo. Quest’ultimo la aiuterà nel piano contro Marcello. Le anticipazioni dell’episodio chiariscono in modo inequivocabile che Adelaide sta organizzando una vendetta contro Barbieri, un piano che prevederà di avvicinarsi a lui e di allontanarlo da Rosa.

Mario fa una sorpresa a Caterina

Nel frattempo, Gianlorenzo Botteri resterà stupito quando si troverà di fronte a suo figlio. Il piccolo Teo infatti arriverà a Il Paradiso delle Signore senza preavviso, lasciando lo stilista con non poche difficoltà poiché non avrà molto tempo da dedicargli a causa della collezione natalizia alla quale starà lavorando. Ciro Puglisi aiuterà il collega di sua moglie portando il bambino al Gran Caffè Amato e prendendosi cura di lui. In caffetteria verranno organizzate anche delle sorprese per il piccolo Teo, che avrà modo di fare nuove conoscenze. A Il Paradiso delle signore invece verrà allestito uno studio di registrazione all’interno del magazzino. Proprio nel locale dove lavora Fulvio arriveranno le Veneri, che saranno impegnate a registrare un disco con le loro voci mentre leggono le fiabe.

Mario Oradei coglierà la palla al balzo per fare una sorpresa a Caterina. Tuttavia, occorrerà attendere la messa in onda della puntata del 17 dicembre per scoprire nel dettaglio cosa avrà organizzato il cameriere del Circolo per sorprendere la sua fidanzata.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Johnny e Barbara hanno finto di essere fidanzati

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1, Delia ha implorato suo cugino Johnny di aiutare Irene a non litigare con Cesare. Quest’ultimo, infatti, è rimasto sorpreso quando ha scoperto che Johnny viveva insieme a due ragazze, trovando la cosa sconveniente. Delia ha quindi chiesto a Johnny e Barbara di fingere di essere fidanzati, così da far credere a Cesare che il magazziniere non rappresentasse un problema.

Intanto, quella che è sembrata essere gelosa della finta relazione tra Johnny e Barbara è stata proprio Irene. Nel frattempo, c'è stato spazio anche per le vicende di Enrico, che è stato uno dei primi a soccorrere la contessa la sera in cui ha tentato di togliersi la vita. In realtà Adelaide non si è presentata a cena e, non vedendola arrivare, Umberto e Tancredi si sono allarmati. Guarnieri ha sfondato la porta della stanza della cognata trovandola riversa a terra con accanto una confezione vuota di barbiturici. I familiari della contessa hanno temuto per la sua vita, ma il tempestivo intervento del dottor Proietti e una lavanda gastrica hanno sventato il peggio. Tuttavia, dopo che Rosa è andata a trovare l’ex compagna del suo fidanzato, Adelaide ha rivissuto attraverso i ricordi cosa fosse realmente accaduto quella sera: si è trattato soltanto di un piano volto a far sentire in colpa Marcello.

Proprio a quest’ultimo, infatti, aveva promesso un ultimo regalo, ossia una coscienza, visto che a suo dire ne era privo. Il piano di vendetta è consistito nel simulare il tentativo di togliersi la vita. In realtà, la contessa non ha assunto i barbiturici in una dose massiccia come ha fatto credere, poiché li ha gettati quasi tutti nel vaso di rose presente nella sua camera da letto. Intanto, tutta la famiglia della contessa non ha minimamente sospettato che Adelaide avesse messo in atto una farsa e nemmeno Enrico, che l’ha salvata, se n’è reso conto.