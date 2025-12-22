Martedì 23 dicembre, su Rai 1 dalle 16:10, andrà in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore prima dello stop legato alle festività natalizie. Le anticipazioni continuano a ruotare attorno al piano messo in atto dalla Contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Non sapendo del tranello che la donna ha escogitato ai danni di Marcello Barbieri, Umberto Guarnieri deciderà di raggiungerla a St. Moritz in modo da non farle trascorrere il Natale da sola.

Trama martedì 23 dicembre

Adelaide continua a tenere in pugno Marcello Barbieri, tanto che quest'ultimo rischia di arrivare in ritardo per il viaggio in programma con la sua fidanzata Rosa Camilli.

Preoccupati per lo stato d'animo della Contessa, Tancredi propone di mettere da parte gli affari e raggiungere la zia a St. Moritz per evitare che la donna passi il Natale da sola. Dunque Umberto Guarnieri insieme a tutta la famiglia partiranno alla volta della Svizzera.

Per quanto riguarda le vicende familiari di Gianlorenzo, lo stilista sembrerà insoddisfatto sul regalo scelto per suo figlio Teo visto che vivendo lontano non ha mai avuto modo di approfondire i suoi gusti. Ciro deciderà di passare il Natale in famiglia, ma anche in Caffetteria con tutte le clienti de Il Paradiso delle signore. Fulvio invece farà una sorpresa bellissima a sua figlia Caterina.

Rai: come cambia la programmazione natalizia

Il 23 dicembre va in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore prima del cambio programmazione a tema natalizio.

Al posto dell'amata serie tv di Rai 1, andrà in onda uno speciale de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo: in puntata ci saranno ospiti speciali e verranno trattati argomenti a tema.

Tuttavia i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore torneranno sul piccolo schermo lunedì 29 dicembre dalle 16:10, in modo da sfidare regolarmente il competitor Io sono Farah su Canale 5.

I commenti di alcuni utenti del web

Su X, diversi spettatori de Il Paradiso delle signore hanno commentato la trame della serie ma anche criticato il breve stop natalizio.

Un utente ha affermato: "Adoro il modo in cui Guarnieri si prende cura della Contessa Adelaide". Un altro ha invece criticato il comportamento di Barbieri: "Marcello è completamente andato al punto che rischia di non tornare in tempo per le vacanze con Rosa". Un altro spettatore ha affermato: "Trovo tanta verità nel rapporto padre e figlio tra Gianlorenzo e suo figlio Teo. Alla fine i due non si conoscono per niente, ma cercano di instaurare un rapporto". Tra gli utenti c'è chi ha criticato la pausa: "Ma cosa mi rappresenta lo stop? Potevano mandare in onda gli episodi tanto chi non poteva vederli li riprendeva su Rai Play".