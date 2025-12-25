La puntata di lunedì 5 gennaio de Il Paradiso delle signore chiarirà cosa è successo durante le festività ai vari protagonisti. Le anticipazioni dell’episodio, in onda alle 16:10 su Rai 1, rivelano che Adelaide sorprenderà Marta mentre fruga nella sua stanza e andrà su tutte le furie. Intanto, le vacanze non sono servite a Marcello e Rosa per riavvicinarsi; anzi, la giornalista sarà sempre più scontenta del rapporto con il fidanzato e ne parlerà con Tancredi. Spazio anche alle vicende di Irene, che arriverà in negozio con le stampelle, mentre Mario non disdegnerà le avance di Caterina.

Marta fruga nella stanza di Adelaide

Marcello avvertirà Marta, rivelandole di essere seriamente preoccupato per eventuali gesti estremi che la contessa potrebbe nuovamente compiere. È bene ricordare, però, un dettaglio fondamentale: nessuno sa che Adelaide ha finto di togliersi la vita, e per questo tutti saranno in pena per la sua fragile condizione psicologica. Dopo i suggerimenti di Barbieri, Marta tornerà a casa e inizierà a rovistare tra le cose di Adelaide, entrando furtivamente nella sua stanza. La contessa, però, si accorgerà di ciò che sta accadendo nella sua camera da letto e andrà su tutte le furie con la nipote. Adelaide urlerà contro Marta, paragonandola a suo padre Umberto, che in passato aveva già compiuto lo stesso gesto.

Rosa confida a Tancredi di essere in crisi con Marcello

Nel frattempo, negli uffici de Il Paradiso delle signore si assisterà all’incontro tra Rosa e Tancredi dopo le vacanze natalizie. Mentre la prima è stata a Bologna da sua madre insieme a Marcello, Di Sant’Erasmo ha trascorso le festività nello chalet di Saint Moritz con Adelaide e la sua famiglia. Rosa si lascerà andare a una confessione inaspettata con l’editore, al quale rivelerà di avere problemi con il fidanzato a causa della presenza ingombrante di Adelaide nella vita di Marcello. Intanto, a casa Rinaldi ci sarà spazio per un nuovo avvicinamento tra Caterina e Mario e, questa volta, il ragazzo non rifiuterà le avance della fidanzata.

Johnny, invece, ripenserà al regalo ricevuto da Irene, mentre la capo commessa stupirà i colleghi presentandosi in negozio claudicante, con una gamba ingessata e le stampelle. Irene arriverà al lavoro insieme a Cesare, con il quale ha trascorso qualche giorno in montagna e proprio lì è caduta rovinosamente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi ha convinto Umberto a partire

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Tancredi è riuscito a convincere Umberto ad andare allo chalet di Saint Moritz per trascorrere le vacanze natalizie insieme a tutta la famiglia. Adelaide è rimasta stupita quando suo nipote si è presentato a casa con Guarnieri. Inoltre, in Svizzera, Odile ha invitato anche Ettore, con il quale fa coppia fissa da qualche giorno. Spazio anche alle vicende di Fulvio che, per accontentare Caterina, ha deciso di festeggiare insieme alla famiglia Puglisi al Gran Caffè Amato.