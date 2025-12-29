Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una decisione importante che verrà presa da uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda martedì 6 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Ettore tornerà da Londra e guarderà con sospetto la vicinanza di Matteo a Odile. Pertanto, lo stilista vorrà mettere fuori gioco il rivale in amore compiendo un passo inaspettato: chiederà la mano alla fidanzata. Nel frattempo, Mario verrà importunato da un uomo, mentre Rosa e Marcello si riavvicineranno.

Ettore torna a Milano e compie un passo importante

Ettore tornerà a Milano dopo un breve viaggio a Londra.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano cosa sia andato a fare all’estero, né se lo stilista, dopo essere stato a Saint Moritz con la fidanzata, si sia recato in trasferta per lavoro. Una volta rientrato nel capoluogo lombardo, Ettore noterà subito che Matteo è un po’ troppo vicino a Odile e non gli sfuggirà la complicità che sembra esserci tra due persone che dovrebbero essere soltanto amici. Mosso dalla gelosia, o comunque deciso a non lasciare che il suo piano di vendetta contro Umberto sfumi, Ettore giocherà d’anticipo e prenderà una decisione importante. La trama della puntata successiva rivela infatti la scelta di Marchesi: chiederà a Odile di sposarlo.

Roberto soccorre Mario

Nel frattempo, ci sarà spazio per i festeggiamenti dell’Epifania nel negozio di moda, dove sarà presente anche Mario. Quest’ultimo dovrà vedersela con un uomo che conosce bene il suo passato e che inizierà a importunarlo. Solo l’intervento tempestivo di Roberto eviterà il peggio. Landi soccorrerà così il suo ex, anche se dalle anticipazioni non è ancora chiaro se qualcun altro, oltre a lui, assisterà alla scena. Intanto, la festività offrirà l’occasione a Rosa e Marcello di riavvicinarsi, mentre Adelaide continuerà a trovare il modo di circuire Barbieri. Anita, invece, sarà triste perché Teo, con cui aveva stretto una bella amicizia, è dovuto tornare a Paderno, dove vive con sua madre Ornella.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Johnny, che vorrà stupire Irene con un regalo ironico. Per scoprire quale dono abbia scelto il magazziniere, occorrerà attendere la messa in onda della puntata. Tuttavia, le anticipazioni precisano che Irene sarà sempre più innamorata di Cesare, lasciando intendere che il gesto di Johnny passerà in secondo piano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha convinto Odile della sua innocenza

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore si è intrufolato nell’ufficio di Matteo per rubare la fotografia di Silvana che ritraeva la sua famiglia al completo: lui, sua sorella e i suoi genitori. Nei giorni successivi, Portelli ha cercato invano lo scatto, ritenendo impossibile averlo perso, finché non ha trovato una pochette a terra.

Quell’indizio gli ha fatto subito capire che si trattava del fazzoletto perso dal ladro e la cosa più sorprendente è stata rendersi conto che anche Ettore possiede un fazzoletto identico. Pertanto, Matteo ha capito che è stato Ettore a commettere il furto e ne ha parlato con Odile. Tuttavia, lo stilista è riuscito a convincere la figlia di Adelaide della sua innocenza, facendole credere che il ragioniere lo stesse screditando perché innamorato di lei.