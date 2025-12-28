Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un fatto inquietante che avverrà nel negozio di moda. Nell'episodio che sarà trasmesso martedì 6 gennaio alle 16:10 su Rai 1, un uomo si presenterà durante i festeggiamenti della Befana, riconoscerà Mario e inizierà a importunarlo. Roberto, notando la scena, accorrerà in soccorso del suo ex fidanzato. Intanto continueranno le macchinazioni di Adelaide per legare Marcello di nuovo a sé, mentre Anita sarà triste per la partenza di Teo.

Mario viene importunato da un uomo a Il Paradiso delle signore

A Il Paradiso delle signore inizieranno grandi festeggiamenti in occasione dell’Epifania e ci sarà quindi un evento speciale in negozio per la Befana. Anche Mario Oradei arriverà per dare il suo contributo per l’occasione. Tuttavia, il fidanzato di Caterina verrà subito adocchiato da un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta. Le anticipazioni della puntata rivelano che quest’uomo conosce il passato di Mario e quindi è ipotizzabile che sappia benissimo che il ragazzo è attratto dagli uomini. Oradei verrà quindi importunato e messo in difficoltà, ma Roberto, notando la scena, riuscirà a intervenire in tempo per soccorrere il suo ex fidanzato.

Intanto, non è emerso alcun dettaglio su Caterina e Fulvio, che potrebbero quindi non accorgersi di nulla.

Rosa e Marcello si riavvicinano

Nel frattempo, la festività dell’Epifania darà modo a Rosa e Marcello di riavvicinarsi dopo le recenti incomprensioni causate da Adelaide. Quest’ultima, dal canto suo, non mollerà la presa e continuerà a escogitare un modo per tenere legato a sé il suo ex fidanzato. Adelaide, infatti, avrà una nuova idea per circuire Barbieri. Intanto, Johnny farà un regalo ironico a Irene, ma questo dono passerà in secondo piano, poiché per la capocommessa de Il Paradiso delle signore i pensieri saranno rivolti altrove. Irene, infatti, sarà sempre più innamorata di Cesare Brugnoli.

Per Anita, invece, sarà un momento di grande sofferenza a causa della partenza di Teo, che è tornato da sua madre Ornella. Spazio infine anche alle vicende di Ettore, che tornerà da Londra e noterà la troppa vicinanza tra Odile e Matteo. Lo stilista della Galleria Milano Moda prenderà quindi una decisione importante per mettere fuori gioco il suo rivale in amore. La trama dell’episodio successivo chiarisce cosa farà Ettore: chiederà a Odile di sposarlo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Fulvio ha accettato la relazione fra Mario e Caterina

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Fulvio ha conosciuto Mario e ha dato il suo benestare alla relazione tra il ragazzo e sua figlia Caterina.

Oradei, intanto, ha fatto un passo importante per la sua fidanzata, trasferendosi a Milano e tornando a lavorare al Circolo per starle più vicino. Nel frattempo, Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo e la notizia delle imminenti nozze ha sconvolto Roberto, ex compagno di Oradei.