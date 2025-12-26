Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un bacio fra due protagonisti destinato a creare scalpore. Nell'episodio che sarà trasmesso giovedì 8 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Concetta scoprirà che Irene e Cesare si sono baciati grazie a una confidenza della signorina Cipriani. Intanto, Mimmo vorrà fare una sorpresa ad Agata, mentre Matteo sarà sconvolto quando scoprirà che Odile ha intenzione di sposare Ettore.

Irene confessa a Concetta che lei e Cesare si sono baciati

Irene vivrà momenti di confidenze con Concetta, rivelandole ciò che è accaduto la sera precedente alla cena organizzata con Cesare.

La signora Puglisi scoprirà così dalla capo commessa de Il Paradiso delle signore che Irene e Cesare si sono baciati, un passo importante nel rapporto tra i due ragazzi. Intanto, Mimmo vorrà sorprendere Agata preparandole qualche manicaretto, ispirandosi al ricettario francese ricevuto in dono da Maria. Per Matteo, invece, arriverà un duro colpo quando scoprirà che Odile indossa l’anello di fidanzamento ricevuto da Ettore e che le nozze sono imminenti. Ciro noterà le perplessità di Matteo quando si troverà di fronte alla notizia del matrimonio della sua amica.

Roberto soccorre Mario

Nel frattempo, Mario incontrerà a Il Paradiso delle signore lo stesso uomo che già in precedenza lo aveva messo a disagio.

Anche questa volta sarà Roberto a soccorrerlo in tempo. Intanto, Tancredi sarà molto soddisfatto del successo della rubrica Il Paradiso Donna e avrà una nuova idea da proporre. Di Sant’Erasmo riterrà opportuno un eventuale viaggio negli Stati Uniti per cercare nuove autrici da tradurre, e ciò potrebbe rappresentare un grande stimolo per Rosa. Infine, Marcello, dopo essere stato contattato da Adelaide, scoprirà che le crisi della contessa non sono altro che una farsa architettata per tenerlo legato a sé.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha invitato Irene in montagna

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Cesare ha invitato Irene a trascorrere le festività natalizie a Gstaad insieme a lui e alle sue sorelle, Chiara e Rebecca.

La capo commessa ha accettato di buon grado di andare in Svizzera con la famiglia Brugnoli e, prima di partire, ha provato gli abiti adatti per trascorrere qualche giorno in montagna. Intanto, Teo ha stretto amicizia con Anita, mentre Delia ha suggerito a Lorenzo il regalo più adatto da fare a suo figlio per Natale. Spazio anche alle vicende di Marcello, che ha ricevuto una telefonata allarmante dalla contessa ed è andato a Saint Moritz per accertarsi delle sue condizioni di salute. Nel frattempo, anche Umberto si è recato allo chalet dopo essere stato convinto da Tancredi a trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia e con Adelaide.