Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la fine di una farsa messa in piedi da una delle protagoniste. Nell’episodio che verrà trasmesso giovedì 8 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello verrà chiamato da Adelaide e scoprirà che le crisi della donna sono soltanto una messinscena. Intanto, Ciro si renderà conto del grande turbamento provato da Matteo a causa del fidanzamento di Odile, mentre Tancredi farà una proposta di lavoro interessante a Rosa.

Marcello scopre le menzogne di Adelaide

Marcello dovrà fare i conti con una grande delusione e con il pesante inganno messo in piedi dalla sua ex compagna.

Barbieri, infatti, verrà chiamato da Adelaide e le anticipazioni svelano che, in seguito, scoprirà come la contessa abbia soltanto finto di togliersi la vita. È bene specificare che le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora in che modo emergerà la verità, anche se va ricordato che Adelaide aveva gettato nel vaso di rose le pillole che aveva fatto credere di aver assunto per farla finita. Pertanto, Barbieri potrebbe trovare questa prova nella camera da letto della contessa, ma occorrerà attendere la messa in onda dell’episodio per verificarlo.

Matteo scopre che Ettore e Odile si sposano

Nel frattempo, anche per il fratello di Marcello si prospetterà una delusione.

Matteo, infatti, scoprirà che Odile ha un anello di fidanzamento e che ha anche accettato la proposta di matrimonio di Ettore. Ciro noterà la perplessità di Matteo alla notizia e, quindi, è ipotizzabile che l’incontro fra Portelli e la figlia di Adelaide avvenga al Gran Caffè Amato. Intanto, Mimmo vorrà utilizzare il ricettario francese ricevuto in regalo da Maria per fare una sorpresa ad Agata. Per Irene, invece, arriverà il momento di confessare un accadimento importante a Concetta, svelandole che lei e Cesare si sono baciati. Tancredi, dal canto suo, proporrà un’idea interessante a Rosa per trovare nuove autrici da tradurre e valuterà con la scrittrice la possibilità di fare un viaggio negli Stati Uniti.

Infine, per Mario si presenterà lo stesso spiacevole incontro avvenuto qualche giorno prima: l’uomo che lo aveva già importunato tornerà a metterlo in difficoltà. Anche questa volta, in soccorso di Oradei arriverà il suo ex fidanzato Roberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello è andato in Svizzera da Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello è andato alla festa di Natale organizzata al Circolo e ha ricevuto un biglietto dalla contessa, che lo invitava a raggiungerla in Svizzera. Il giorno successivo Barbieri si è messo in contatto con Adelaide, la quale gli ha fatto capire di voler tentare di nuovo di farla finita e, quindi, Marcello è corso a Saint Moritz per stare accanto alla sua ex compagna. La contessa ha poi chiesto a Barbieri di rimanere con lei per la notte e lui ha accettato, ma Rosa, rimasta sola a Milano, non ha preso bene la decisione del suo fidanzato.