Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una decisione importante che una delle protagoniste dovrà prendere. Nell’episodio in onda giovedì 8 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa dovrà scegliere se partire o meno per gli Stati Uniti dopo aver ricevuto un invito da Tancredi. Quest’ultimo, infatti, sarà alla ricerca di nuove autrici oltreoceano da tradurre, mentre Marcello scoprirà che Adelaide ha soltanto finto di togliersi la vita per tenerlo legato a sé, facendolo sentire in colpa.

Tancredi invita Rosa a cercare nuove autrici negli Stati Uniti

Rosa riceverà una proposta interessante che le arriverà direttamente da Tancredi di Sant’Erasmo. Il nipote di Adelaide, infatti, sarà ancora segretamente innamorato della giornalista e, vedendola giù di morale per la complicata situazione vissuta negli ultimi giorni, tenterà di alleviare le sue preoccupazioni dandole uno stimolo in più per sentirsi soddisfatta del suo lavoro. Tancredi coglierà la palla al balzo e, dal momento che è in cerca di nuove autrici da tradurre per la sua casa editrice, chiederà a Rosa di valutare la possibilità di andare negli Stati Uniti per aiutarlo nella ricerca. Le anticipazioni non svelano ancora quale decisione prenderà la scrittrice e soprattutto cosa ne penserà il suo fidanzato Marcello.

Marcello scopre che Adelaide ha finto di togliersi la vita

Nel frattempo, in attesa di scoprire quale sarà la reazione di Marcello di fronte alla proposta inaspettata che Tancredi farà alla sua compagna, proseguirà la storyline che lo lega alla contessa. Barbieri, infatti, in modo non ancora rivelato dalle trame, verrà a sapere che Adelaide ha soltanto finto di togliersi la vita con l’unico scopo di ingannarlo e tenerlo legato a sé, sfruttando il senso di colpa che era riuscita a instillare in lui. Suo fratello Matteo, invece, sarà profondamente demoralizzato e triste dopo aver visto l’anello di fidanzamento di Odile, ormai prossima alle nozze con Ettore. La malinconia del ragionier Portelli non passerà inosservata allo sguardo attento di Ciro.

Mimmo, dal canto suo, vorrà sorprendere Agata cucinando per lei un nuovo piatto, seguendo una ricetta tratta dal libro di manicaretti francesi che Maria gli ha regalato. Per Irene sarà il momento di riflettere sul bacio che si è scambiata la sera precedente a cena con Cesare, e confiderà a Concetta l’avvicinamento avuto con Brugnoli. Infine, ci sarà spazio anche per le vicende di Mario, che si imbatterà nuovamente nel signore già incontrato in passato e che lo aveva messo a disagio. Anche questa volta, Oradei verrà soccorso in tempo da Roberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi è ancora innamorato di Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Tancredi e Adelaide si sono riappacificati e, in un momento di confidenze, il nipote della contessa le ha rivelato di non aver ancora dimenticato Rosa.

Intanto, quest’ultima ha accettato la proposta di matrimonio di Marcello e i due hanno pianificato di sposarsi nel mese di dicembre. Tuttavia, Adelaide ha finto di togliersi la vita per far sentire in colpa il suo ex fidanzato, che ha quindi deciso di posticipare le nozze con Rosa.