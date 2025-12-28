Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la possibilità di un viaggio all’estero per una delle protagoniste. Nell’episodio che andrà in onda giovedì 8 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Tancredi sorprenderà Rosa proponendole un viaggio negli Stati Uniti. La trasferta, secondo Di Sant’Erasmo, potrebbe essere un grande stimolo per la giornalista, che nel frattempo sta attraversando un periodo di crisi con Marcello. Intanto Matteo soffrirà per la decisione di Odile di sposare Ettore, mentre Concetta scoprirà che Irene e Cesare si sono baciati.

Tancredi ha un'idea da proporre a Rosa

A Il Paradiso delle signore ci sarà entusiasmo per il grande successo ottenuto dalla rubrica della rivista dedicata alle donne. Tancredi Di Sant’Erasmo, intanto, sarà alla ricerca di nuove autrici straniere da tradurre per la sua casa editrice e avrà in mente una proposta per Rosa, che potrebbe risollevarle l’umore. È bene ricordare che la giornalista e Marcello stanno attraversando un periodo difficile a causa della presenza ingombrante di Adelaide nella vita di Barbieri. Tancredi, pertanto, chiederà a Rosa di partire per gli Stati Uniti, un viaggio che potrebbe rappresentare un grande stimolo per la signorina Camilli. Va però specificato che le anticipazioni della puntata dell’8 gennaio non chiariscono un dettaglio interessante: se Rosa, qualora accettasse, debba partire da sola oppure se Tancredi viaggerebbe con lei.

Questo particolare è fondamentale, perché Di Sant’Erasmo è ancora innamorato della giornalista e un’eventuale trasferta insieme potrebbe riaccendere la passione tra i due.

Matteo scopre che Odile ha accettato di sposare Ettore

Nel frattempo, Matteo sarà turbato dopo aver scoperto che Odile indossa l’anello di fidanzamento che le ha regalato Ettore. L’imminente matrimonio della figlia di Adelaide sarà fonte di grande tormento per il ragionier Portelli. Tale reazione di Matteo non passerà inosservata all’occhio attento di Ciro Puglisi, che si renderà conto del suo turbamento. Intanto, Mimmo vorrà sorprendere Agata cucinando per lei un piatto tratto da una delle ricette presenti nel libro che gli ha regalato Maria.

Irene, invece, confesserà a Concetta di aver baciato Cesare, mentre Mario verrà nuovamente importunato dal signore che già in passato lo aveva infastidito. Anche questa volta, Oradei verrà salvato in tempo da Roberto. Infine, per Marcello arriverà un duro colpo da accettare, quando scoprirà che Adelaide ha soltanto finto di togliersi la vita per tenerlo legato a sé.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi è ancora innamorato di Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi ha avuto modo di confrontarsi con sua zia Adelaide e, grazie alle confidenze con la contessa, è emerso che Di Sant’Erasmo non ha mai dimenticato Rosa ed è ancora innamorato di lei.

Anche Umberto è stato informato della situazione direttamente dall’editore, sempre in momenti di confidenze. Nel frattempo, Rosa si è fidanzata con Marcello, ma fin da subito la loro relazione è stata messa a dura prova dalle interferenze di Adelaide, che non ha accettato di essere stata lasciata a un passo dal matrimonio.