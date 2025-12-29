Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova vendetta da parte di una delle protagoniste ai danni del suo ex compagno. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 9 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Adelaide scoprirà che il suo finto tentativo di togliersi la vita è stato smascherato. Sarà infatti Marcello a venire a capo della vicenda, rivelando a Umberto ciò che sua cognata ha fatto per tenerlo legato a sé. La contessa, quindi, sarà spietata e vorrà punire Barbieri, anche a costo di compiere un gesto estremo.

Umberto scopre che Adelaide ha finto di togliersi la vita

Marcello sarà ormai al corrente che il tentativo non riuscito di Adelaide di togliersi la vita è stato soltanto una farsa. Le anticipazioni non chiariscono ancora in che modo Barbieri scoprirà la verità e occorrerà quindi attendere la messa in onda delle prossime puntate per conoscere questo dettaglio. Intanto, nell’episodio del 9 gennaio, Marcello sceglierà di parlare apertamente con Umberto per metterlo al corrente della verità e delle menzogne raccontate per settimane dalla contessa. In tutto ciò, verrà quindi a galla che tutte le crisi di Adelaide sono state soltanto una messinscena per tenere Barbieri legato a sé.

Adelaide vuole punire Marcello

Nel frattempo, dopo che il piano architettato da Adelaide verrà a galla e la verità sarà scoperta anche da Umberto grazie alla rivelazione di Marcello, la contessa andrà su tutte le furie. Adelaide, infatti, sarà un fiume in piena dopo che il suo ex compagno avrà messo al corrente anche il cognato della sua messinscena. Questo accadimento farà esplodere la rabbia della contessa, che non vorrà assolutamente farla passare liscia a Marcello. Le anticipazioni rivelano che Adelaide vorrà punire Barbieri con ogni mezzo, anche a costo di compiere un gesto estremo. Intanto, Mario sarà costretto a prendere una decisione riguardo a Caterina, scelta maturata dopo i recenti episodi in cui un uomo lo ha importunato a causa dei suoi trascorsi.

Spazio anche a una nuova sfida tra Il Paradiso delle signore e la Galleria Milano Moda grazie a un’idea che verrà a Odile. Infine, Ciro non sarà troppo convinto delle scelte culinarie di Mimmo, che deciderà di cimentarsi nella preparazione di nuovi piatti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha finto di togliersi la vita

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Adelaide ha finto di assumere una massiccia dose di farmaci, facendo credere a tutti di aver tentato di togliersi la vita. Tuttavia, la contessa ha messo in scena soltanto una farsa per far sentire in colpa Marcello e tenerlo legato a sé. In seguito, infatti, Adelaide è partita per la Svizzera, facendo credere a Barbieri di voler tentare un nuovo gesto estremo.

Marcello, quindi, è andato a Saint Moritz per stare accanto alla sua ex compagna e questa decisione ha fatto storcere il naso a Rosa. Intanto, Teo è arrivato di nascosto a Milano, lasciando sua madre Ornella a Paderno, disperata perché non sapeva che fine avesse fatto il bambino. Tuttavia, Concetta e Delia hanno visto il figlio di Botteri vicino al negozio, da solo, e lo hanno portato in atelier ad aspettare il ritorno dello stilista, che in quel momento si trovava a Como per una trasferta. C’è quindi spazio per le vicende di Anita, che inizialmente è stata trattata male da Teo, ma che poi ha stretto con lui un profondo legame di amicizia, arrivando a scambiarsi confidenze. Proprio durante un momento di vicinanza con la figlia di Enrico, Teo è riuscito a confessarle di essere scappato di casa perché la maestra gli aveva assegnato un tema sul proprio papà, ma lui non era riuscito a scrivere nulla e aveva lasciato il foglio bianco.

Il problema del piccolo Botteri è che non conosce davvero suo padre. Questa conversazione è stata origliata da Gianlorenzo, che ha così deciso di trascorrere più tempo con suo figlio durante le festività.