Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova vendetta ordita da una delle protagoniste ai danni del suo ex compagno. Nell’episodio che sarà trasmesso venerdì 9 gennaio alle 16:10 su Rai 1, la situazione precipiterà quando Marcello confesserà a Umberto la terribile scoperta fatta, ossia che Adelaide ha soltanto finto di togliersi la vita. La contessa, dal canto suo, quando verrà a sapere che Barbieri ha scoperto la verità e l’ha rivelata a Guarnieri, vorrà farla pagare a Marcello, anche a costo di compiere un gesto estremo.

Marcello svela a Umberto del finto suicidio di Adelaide

La puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 9 gennaio metterà definitivamente fine alla farsa orchestrata da Adelaide e portata avanti per alcune settimane. In precedenza, infatti, la contessa aveva finto di volerla fare finita, facendo credere a tutti di aver assunto una massiccia dose di medicinali, quando in realtà li aveva gettati nel vaso di rose presente nella sua camera. Marcello scoprirà il piano messo in atto dalla contessa e, una volta capito che si è trattato soltanto di una messinscena, correrà ad avvertire Umberto. Le anticipazioni non rivelano ancora come Barbieri verrà a conoscenza delle bugie dell’ex compagna, ma il motivo che ha spinto Adelaide ad agire sarà più che evidente: tenere Marcello legato a sé.

Adelaide non vuole lasciare Marcello impunito

Nel frattempo, Adelaide verrà a sapere che Marcello l’ha ormai smascherata e ha anche confessato a Umberto il piano da lei orchestrato. La contessa sarà quindi furiosa e vorrà vendicarsi di Marcello, decisa a non lasciarlo impunito. Adelaide sarà persino pronta a compiere un gesto estremo pur di farla pagare a Barbieri. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano ancora i dettagli di ciò che la contessa ha architettato questa volta, né se Marcello rischierà la vita o se per lui ci sarà un’altra forma di punizione. Intanto, Mimmo vorrà sperimentare nuovi piatti culinari, ma gli ingredienti scelti faranno storcere il naso a Ciro. Matteo, invece, verrà a sapere che sul set del musicarello di Marina sono sorti problemi che potrebbero bloccare la produzione del film.

Odile approfitterà della situazione per lanciare una nuova sfida tra Il Paradiso delle signore e la Galleria Milano Moda. Infine, Mario prenderà una decisione riguardante Caterina, ma la trama della puntata non chiarisce ancora se si tratterà di una rottura del fidanzamento o di qualcos’altro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha discusso con Rosa per colpa di Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Marcello ha litigato con Rosa dopo averle rivelato di avere intenzione di andare in Svizzera dalla contessa. Inoltre, la giornalista non ha preso bene la decisione del suo fidanzato di trascorrere la notte nello chalet di Adelaide. Intanto, Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo, facendole la proposta di matrimonio in magazzino mentre lei era intenta a registrare una fiaba da incidere sul disco destinato alle clienti.

Spazio anche alle vicende di Matteo, che ha scoperto che è stato Ettore a rubare la fotografia nel suo ufficio e ha espresso i suoi dubbi a Odile, la quale però non ha dato peso alle accuse rivolte allo stilista.