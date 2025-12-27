Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la vendetta di una delle protagoniste ai danni del suo ex compagno. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 9 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello rivelerà a Umberto che Adelaide ha soltanto finto di farla finita. La contessa andrà su tutte le furie e non vorrà lasciare impunito Barbieri, meditando una vendetta contro di lui. Matteo, invece, scoprirà che il musicarello di Marina potrebbe non essere prodotto a causa di un problema sul set e, quindi, Odile coglierà l’occasione per lanciare una nuova sfida fra i due negozi di moda.

Umberto scopre che Adelaide ha finto di farla finita

Marcello sarà ormai consapevole che le crisi di Adelaide erano soltanto il frutto di un piano architettato dalla contessa per tenerlo legato a sé. Dopo aver scoperto che Adelaide ha finto di farla finita, Barbieri si recherà da Umberto per rivelargli la verità su quanto ordito da sua cognata. Ci sarà però un colpo di scena: anche la contessa scoprirà di essere stata smascherata dal suo ex fidanzato. A quel punto, Adelaide inizierà a meditare una nuova vendetta contro Marcello e, questa volta, le conseguenze potrebbero essere molto serie. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore chiariscono infatti alcuni aspetti di ciò che accadrà: la contessa non vorrà lasciare impunito Barbieri e potrebbe essere disposta persino a compiere un gesto estremo.

Tuttavia, non è ancora chiaro quale sarà la natura di questo gesto, né se Marcello rischierà la vita o se il piano di Adelaide riguarderà qualcos’altro.

Odile lancia una nuova sfida fra i due negozi

Nel frattempo, Matteo verrà a sapere che il musicarello di Marina rischia di non essere prodotto a causa di un problema sul set. Questo imprevisto darà modo a Odile di cogliere l’occasione per lanciare una nuova sfida tra la Galleria Milano Moda e Il Paradiso delle signore. Mimmo, invece, continuerà a sperimentare nuovi piatti, probabilmente utilizzando ancora il ricettario di cucina francese ricevuto in dono da Maria. Il signor Puglisi, però, non apprezzerà del tutto le sue scelte gastronomiche. Infine, Mario prenderà una decisione importante riguardo alla sua relazione con Caterina.

Le anticipazioni non chiariscono ancora quali siano le sue intenzioni, né se la scelta sia legata agli spiacevoli incontri avuti nei giorni precedenti con l’uomo che lo ha importunato. Mario, infatti, potrebbe decidere di fare un passo indietro con Caterina, considerando che oltre a Roberto anche un’altra persona è venuta a conoscenza del suo passato e del fatto che è attratto dagli uomini.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è andato in Svizzera da Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi è riuscito a convincere Umberto ad andare in Svizzera insieme a tutta la famiglia per festeggiare il Natale con Adelaide. Nel frattempo, Teo è rimasto a Milano con suo padre Gianlorenzo, mentre Anita ha aiutato Marta e Roberto a realizzare la copertina dei dischi di fiabe da regalare ai clienti del negozio. C’è stato spazio anche per le vicende di Mario, che ha lasciato il suo impiego a Roma ed è tornato a lavorare al Circolo.