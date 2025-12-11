Le nuove trame de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre rivelano che Marcello Barbieri resterà scosso da un brutto messaggio che riceverà dalla contessa Adelaide.

Il giovane Barbieri, intimorito da nuovi possibili gesti estremi da parte della sua ex compagna, deciderà di lasciare Milano per raggiungerla a St. Moritz.

Intanto, Caterina riceverà l'anello di fidanzamento da parte di Mario, intenzionato a convolare a nozze al più presto con lei.

Marcello scosso da un brutto messaggio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide annuncerà la sua imminente partenza da Milano per trasferirsi a St.

Moritz, dove intenderà trascorrere le feste natalizie insieme al suo fidato Italo.

Prima della partenza, Adelaide farà recapitare un messaggio al suo ex fidanzato Marcello, finendo per lasciarlo senza parole.

Barbieri si mostrerà scioccato dalle parole della sua ex compagna e inizierà a temere il peggio, sebbene suo fratello Matteo sia convinto del contrario.

Per quest'ultimo, la contessa si starebbe prendendo gioco di Marcello e vorrebbe fare il possibile per trattenerlo a sé.

Marcello va da Adelaide, Caterina riceve l'anello ufficiale da Mario

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre rivelano che Marcello deciderà di non seguire i consigli di Matteo, tanto da partire subito per St.

Moritz, dove proverà a far ragionare la contessa dopo il brutto messaggio che gli ha fatto recapitare.

Intanto, Mario farà la proposta di matrimonio a Caterina: si mostrerà convinto della sua decisione e si presenterà dalla figlia di Fulvio con un anello di fidanzamento, con il quale le chiederà la mano.

Fulvio resterà sorpreso dal gesto del ragazzo e non riuscirà a spiegarsi il perché di questa scelta così affrettata.

Irene, invece, si appresterà a trascorrere le feste di Natale in solitaria, ma all'ultimo momento potrebbe ricevere un invito inatteso.

Per Agata Puglisi, invece, arriverà il momento di dare una svolta significativa alla sua vita professionale: la ragazza si dirà interessata a partecipare a un concorso come restauratrice.

Fulvio si è confidato con Roberto Landi sulla decisione di Mario

Negli episodi precedenti della soap, Fulvio si è già confidato con Roberto Landi, rivelandogli di essere un po’ preoccupato per questa proposta di matrimonio affrettata da parte di Mario.

Landi si è trovato in enorme difficoltà, dato che ha dovuto mentire a Fulvio, tenendolo all’oscuro della storia d’amore clandestina che ha vissuto con Mario in precedenza.