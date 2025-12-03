Le trame degli episodi de Il Paradiso delle signore 10 in onda dal 9 al 12 dicembre rivelano che Ettore compirà un furto, introducendosi nell'ufficio di Matteo Portelli per recuperare lo scatto che lui stesso aveva appena riportato alla luce.

Intanto, Adelaide sarà sempre più spietata nei confronti di Marcello e Rosa, al punto da riuscire a ottenere che i due spostino le loro nozze a data da destinarsi.

Intanto, Mario, una volta tornato in città, chiederà alla fidanzata Caterina di convolare a nozze al più presto.

Ettore compie un furto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre 2025

Dopo che Matteo porterà alla luce le vecchie foto che riguardano anche i fratelli Marchese, Ettore andrà su tutte le furie e sarà disposto a tutto pur di far sparire per sempre quegli scatti dalla circolazione, così da non dover ritrovarsi nei guai insieme alla sorella.

Ettore si spingerà oltre introducendosi nell'ufficio di Matteo Portelli all'interno del Paradiso delle signore, dove riuscirà a entrare in possesso dello scatto incriminato.

Il ragazzo, però, non farà attenzione ai suoi movimenti, tanto da dimenticare la sua pochette nell'ufficio di Matteo, rischiando così di essere scoperto.

Adelaide spietata nei confronti di Marcello e Rosa

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide riuscirà ad avere un confronto con il suo ex Marcello, dopo che arriverà a compiere un gesto estremo.

Marcello non potrà nascondere il suo dispiacere per ciò che è successo, al punto da decidere di posticipare le nozze con Rosa Camilli.

Poco dopo, Adelaide convocherà Rosa per un incontro, durante il quale la ringrazierà per aver accettato la proposta di Marcello di posticipare la data del sì sull'altare.

In realtà, la contessa sta solo ingannando la coppia, tramando alle loro spalle l'ennesima vendetta.

Per Mario, invece, arriverà il momento di farsi avanti con Caterina Rinaldi, chiedendole di diventare sua moglie.

Mario è tornato a Milano dopo la fine della storia con Roberto Landi

Negli episodi precedenti della soap di Rai 1, Mario è tornato a Milano dopo un po' di tempo dal suo trasferimento a Roma e dalla fine della storia d'amore segreta con Roberto Landi.

Un ritorno che non è passato inosservato, soprattutto a Roberto, il quale non è riuscito a spiegarsi come il suo ex abbia potuto scegliere di voltare pagina in quel modo, dimenticando completamente le belle emozioni e le promesse che si sono fatti durante la loro relazione.