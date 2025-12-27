Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una decisione importante che uno dei protagonisti prenderà in seguito a una serie di spiacevoli eventi. Nelle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario si troverà in difficoltà a causa di un uomo che conosce il suo passato. Questo non sarà l’unico episodio critico: ne seguirà un altro, e in entrambe le occasioni Roberto interverrà per aiutarlo. Dopo quanto accaduto, Mario prenderà una decisione significativa che riguarderà Caterina.

Mario viene importunato da un uomo

Mario si presenterà a Il Paradiso delle signore per dare una mano durante la festa della Befana. Proprio nel grande magazzino, Oradei si imbatterà in un uomo che lo riconoscerà e che, di conseguenza, sarà a conoscenza dei suoi trascorsi. Roberto noterà la scena e, vedendo il suo ex fidanzato in difficoltà, interverrà per aiutarlo. Purtroppo non sarà l’unico incontro spiacevole: lo stesso individuo tornerà in negozio, mettendo nuovamente Mario a disagio. Anche in questa occasione il dottor Landi accorrerà in suo soccorso. A seguito di questi episodi, Mario prenderà una decisione riguardo a Caterina. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono ancora quale sarà la sua scelta.

Le ipotesi restano aperte: da un lato il cameriere del Circolo potrebbe chiedere alla fidanzata di trasferirsi in un’altra città per proteggere la propria copertura, visto che ormai non è più solo Roberto a conoscere la sua attrazione per gli uomini; dall’altro lato potrebbe decidere di interrompere bruscamente il fidanzamento, temendo che Caterina possa scoprire da sola il suo passato.

Adelaide vuole punire Marcello

Nel frattempo proseguiranno le vicende legate ad Adelaide, che continuerà a fingere con Marcello e con i suoi cari di non stare bene. Barbieri sarà molto preoccupato per le condizioni psicologiche della contessa e chiederà a Marta di starle vicino. Tuttavia, alcuni episodi spiacevoli faranno presto emergere la verità.

Adelaide, infatti, continuerà a voler tenere Marcello legato a sé, e il suo ultimo stratagemma per riuscire nel suo intento sarà quello di regalargli un roseto. Un dono che non verrà affatto apprezzato da Rosa. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente: la contessa convocherà Marcello e, durante l’incontro, Barbieri scoprirà, in modo non ancora rivelato dalle anticipazioni, che Adelaide ha addirittura finto di togliersi la vita. Quando le bugie della contessa verranno finalmente alla luce, Marcello correrà a riferire tutto a Umberto. Dal canto suo, Adelaide sarà furiosa e inizierà a meditare vendetta contro Barbieri, decisa a non lasciarlo impunito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha dormito allo chalet con Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse su Rai 1, Marcello è corso a Saint Moritz da Adelaide dopo aver ricevuto una telefonata allarmante dalla sua ex. Barbieri ha poi avuto una discussione con Rosa al telefono, dopo che quest’ultima ha scoperto che il suo compagno avrebbe trascorso la notte nello chalet con la contessa. Nel frattempo, Roberto è rimasto a Milano per Natale e ha festeggiato con la famiglia Puglisi, mentre Irene è partita per la montagna insieme a Cesare Brugnoli.