Le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana dal 15 al 19 dicembre rivelano che Adelaide deciderà di andare via da Milano per il periodo delle feste natalizie. La contessa annuncerà la sua imminente partenza da Milano per trascorrere delle giornate in assoluto relax a St. Moritz.

Rosa, intanto, si mostrerà turbata da una scelta inaspettata di Marcello Barbieri mentre Caterina riceverà l'anello di fidanzamento ufficiale da parte di Mario.

Adelaide se ne va da Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

Per Adelaide, dopo essere stata salvata in seguito al suo tentativo di suicidio, arriverà il momento di lasciare Milano per un po' di tempo.

La contessa deciderà di andare via da Milano per recarsi a St. Moritz, dove passerà delle giornate in compagnia del suo fidatissimo maggiordomo Italo.

Prima di andare via da Milano, però, Adelaide deciderà di lasciare un biglietto al suo ex Marcello: parole che finiranno per allarmarlo profondamente, al punto che il ragazzo deciderà di intervenire in prima persona.

Marcello annuncerà al fratello che lascerà a sua volta Milano, a pochi giorni dalle feste natalizie, per raggiungere la contessa e tenerla sotto controllo.

Rosa turbata, Caterina riceve la proposta di matrimonio ufficiale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre rivelano che Matteo non la prenderà bene e cercherà di convincere suo fratello a non raggiungere Adelaide, temendo che sia vittima di una trappola ordita dalla contessa nei suoi confronti.

Anche Rosa, di fronte alla scelta di Marcello di lasciare Milano per raggiungere la sua ex a St. Moritz, resterà turbata e non farà affatto i salti di gioia.

Intanto Caterina riceverà la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Mario: il ragazzo si presenterà da lei con un anello di fidanzamento ufficiale, con il quale spiazzerà anche Fulvio.

Tornano a crescere gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, la soap opera è tornata a crescere nella fascia del primo pomeriggio dopo il cambio programmazione attuato dai vertici della tv di Stato nel corso delle ultime settimane.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi si è stabilizzata su una media di oltre 1,6 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share che sta sfiorando la soglia del 19%.

Numeri in crescita rispetto a quelli registrati nelle settimane precedenti, quando la serie italiana si era stabilizzata su una soglia del 16-17% di share, con circa 1,4 milioni di telespettatori al giorno contro i 2 milioni della soap La forza di una donna su Canale 5.